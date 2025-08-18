Rohkem infot KLS

KLS Hinnainfo

KLS Valge raamat

KLS Ametlik veebisait

KLS Tokenoomika

KLS Hinnaprognoos

KLS Ajalugu

KLS – ostujuhend

KLS-usaldusraha valuutakonverter

KLS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Karlsen logo

Karlsen hind(KLS)

1 KLS/USD reaalajas hind:

$0.0001834
$0.0001834$0.0001834
-4.37%1D
USD
Karlsen (KLS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:14 (UTC+8)

Karlsen (KLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001831
$ 0.0001831$ 0.0001831
24 h madal
$ 0.0001944
$ 0.0001944$ 0.0001944
24 h kõrge

$ 0.0001831
$ 0.0001831$ 0.0001831

$ 0.0001944
$ 0.0001944$ 0.0001944

$ 0.025728576969511432
$ 0.025728576969511432$ 0.025728576969511432

$ 0.000141080496819857
$ 0.000141080496819857$ 0.000141080496819857

-2.66%

-4.37%

+0.82%

+0.82%

Karlsen (KLS) reaalajas hind on $ 0.0001834. Viimase 24 tunni jooksul KLS kaubeldud madalaim $ 0.0001831 ja kõrgeim $ 0.0001944 näitab aktiivset turu volatiivsust. KLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025728576969511432 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000141080496819857.

Lüliajalise tootluse osas on KLS muutunud -2.66% viimase tunni jooksul, -4.37% 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Karlsen (KLS) – turuteave

No.2437

$ 412.49K
$ 412.49K$ 412.49K

$ 737.22
$ 737.22$ 737.22

$ 909.85K
$ 909.85K$ 909.85K

2.25B
2.25B 2.25B

4,961,000,000
4,961,000,000 4,961,000,000

2,249,123,588.721112
2,249,123,588.721112 2,249,123,588.721112

45.33%

KLS

Karlsen praegune turukapitalisatsioon on $ 412.49K $ 737.22 24 tunnise kauplemismahuga. KLS ringlev varu on 2.25B, mille koguvaru on 2249123588.721112. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 909.85K.

Karlsen (KLS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Karlsen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000008381-4.37%
30 päeva$ -0.0000368-16.72%
60 päeva$ -0.000091-33.17%
90 päeva$ -0.0001707-48.21%
Karlsen Hinnamuutus täna

Täna registreeris KLS muutuse $ -0.000008381 (-4.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Karlsen 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000368 (-16.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Karlsen 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KLS $ -0.000091 (-33.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Karlsen 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001707 (-48.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Karlsen (KLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Karlsen hinnaajaloo lehte.

Mis on Karlsen (KLS)

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Karlsen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Karlsen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Karlsen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Karlsen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Karlsen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Karlsen (KLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Karlsen (KLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Karlsen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Karlsen hinna ennustust kohe!

Karlsen (KLS) tokenoomika

Karlsen (KLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Karlsen (KLS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Karlsen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Karlsen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KLS kohalike valuutade suhtes

1 Karlsen(KLS)/VND
4.826171
1 Karlsen(KLS)/AUD
A$0.000278768
1 Karlsen(KLS)/GBP
0.000133882
1 Karlsen(KLS)/EUR
0.00015589
1 Karlsen(KLS)/USD
$0.0001834
1 Karlsen(KLS)/MYR
RM0.000772114
1 Karlsen(KLS)/TRY
0.007480886
1 Karlsen(KLS)/JPY
¥0.0269598
1 Karlsen(KLS)/ARS
ARS$0.237871634
1 Karlsen(KLS)/RUB
0.014618814
1 Karlsen(KLS)/INR
0.016049334
1 Karlsen(KLS)/IDR
Rp2.958064102
1 Karlsen(KLS)/KRW
0.254720592
1 Karlsen(KLS)/PHP
0.01037127
1 Karlsen(KLS)/EGP
￡E.0.008850884
1 Karlsen(KLS)/BRL
R$0.00099036
1 Karlsen(KLS)/CAD
C$0.000253092
1 Karlsen(KLS)/BDT
0.022272096
1 Karlsen(KLS)/NGN
0.281287916
1 Karlsen(KLS)/UAH
0.007557914
1 Karlsen(KLS)/VES
Bs0.024759
1 Karlsen(KLS)/CLP
$0.1767976
1 Karlsen(KLS)/PKR
Rs0.051953552
1 Karlsen(KLS)/KZT
0.099294594
1 Karlsen(KLS)/THB
฿0.005940326
1 Karlsen(KLS)/TWD
NT$0.005507502
1 Karlsen(KLS)/AED
د.إ0.000673078
1 Karlsen(KLS)/CHF
Fr0.00014672
1 Karlsen(KLS)/HKD
HK$0.001434188
1 Karlsen(KLS)/AMD
֏0.070106484
1 Karlsen(KLS)/MAD
.د.م0.001648766
1 Karlsen(KLS)/MXN
$0.003460758
1 Karlsen(KLS)/PLN
0.000667576
1 Karlsen(KLS)/RON
лв0.000792288
1 Karlsen(KLS)/SEK
kr0.00175147
1 Karlsen(KLS)/BGN
лв0.000306278
1 Karlsen(KLS)/HUF
Ft0.06191584
1 Karlsen(KLS)/CZK
0.00383306
1 Karlsen(KLS)/KWD
د.ك0.000055937
1 Karlsen(KLS)/ILS
0.000618058
1 Karlsen(KLS)/NOK
kr0.001868846
1 Karlsen(KLS)/NZD
$0.000308112

Karlsen ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Karlsen võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Karlsen ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Karlsen kohta

Kui palju on Karlsen (KLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas KLS hind USD on 0.0001834 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KLS/USD hind?
Praegune hind KLS/USD on $ 0.0001834. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Karlsen turukapitalisatsioon?
KLS turukapitalisatsioon on $ 412.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KLS ringlev varu?
KLS ringlev varu on 2.25B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KLS (ATH) hind?
KLS saavutab ATH hinna summas 0.025728576969511432 USD.
Mis oli kõigi aegade KLS madalaim (ATL) hind?
KLS nägi ATL hinda summas 0.000141080496819857 USD.
Milline on KLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KLS kauplemismaht on $ 737.22 USD.
Kas KLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
KLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KLS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:14 (UTC+8)

Karlsen (KLS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KLS/USD kalkulaator

Summa

KLS
KLS
USD
USD

1 KLS = 0.0001834 USD

Kauplemine: KLS

KLSUSDT
$0.0001834
$0.0001834$0.0001834
-4.37%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu