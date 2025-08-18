Karlsen (KLS) reaalajas hind on $ 0.0001834. Viimase 24 tunni jooksul KLS kaubeldud madalaim $ 0.0001831 ja kõrgeim $ 0.0001944 näitab aktiivset turu volatiivsust. KLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025728576969511432 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000141080496819857.
Lüliajalise tootluse osas on KLS muutunud -2.66% viimase tunni jooksul, -4.37% 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Karlsen (KLS) – turuteave
No.2437
$ 412.49K
$ 737.22
$ 909.85K
2.25B
4,961,000,000
2,249,123,588.721112
45.33%
KLS
Karlsen praegune turukapitalisatsioon on $ 412.49K$ 737.22 24 tunnise kauplemismahuga. KLS ringlev varu on 2.25B, mille koguvaru on 2249123588.721112. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 909.85K.
Karlsen (KLS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Karlsen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000008381
-4.37%
30 päeva
$ -0.0000368
-16.72%
60 päeva
$ -0.000091
-33.17%
90 päeva
$ -0.0001707
-48.21%
Karlsen Hinnamuutus täna
Täna registreeris KLS muutuse $ -0.000008381 (-4.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Karlsen 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000368 (-16.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Karlsen 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KLS $ -0.000091 (-33.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Karlsen 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001707 (-48.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Karlsen (KLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance
Karlsen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Karlsen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Karlsen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Karlsen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Karlsen hinna ennustus (USD)
Kui palju on Karlsen (KLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Karlsen (KLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Karlsen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Karlsen (KLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Karlsen (KLS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Karlsen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Karlsen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.