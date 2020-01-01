Kleva (KLEVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kleva (KLEVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kleva (KLEVA) teave Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Ametlik veebisait: https://kleva.io/ Valge raamat: https://docs.kleva.io/ Plokiahela Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313 Ostke KLEVA kohe!

Kleva (KLEVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kleva (KLEVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Koguvaru: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M Ringlev varu: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2887 $ 0.2887 $ 0.2887 Kõigi aegade madalaim: $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 Praegune hind: $ 0.0725 $ 0.0725 $ 0.0725 Lisateave Kleva (KLEVA) hinna kohta

Kleva (KLEVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kleva (KLEVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KLEVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KLEVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KLEVA tokeni tokenoomikat, avastage KLEVA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KLEVA Kas olete huvitatud Kleva (KLEVA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KLEVA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KLEVA MEXC-ist osta!

Kleva (KLEVA) hinna ajalugu KLEVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KLEVA hinna ajalugu kohe!

KLEVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KLEVA võiks suunduda? Meie KLEVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KLEVA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!