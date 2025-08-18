Kleva (KLEVA) reaalajas hind on $ 0.0739. Viimase 24 tunni jooksul KLEVA kaubeldud madalaim $ 0.0722 ja kõrgeim $ 0.075 näitab aktiivset turu volatiivsust. KLEVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4502328591384906 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015292010209863226.
Lüliajalise tootluse osas on KLEVA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kleva (KLEVA) – turuteave
$ 5.09M
$ 263.20
$ 5.09M
68.92M
68,919,558.48180266
KLAY
Kleva praegune turukapitalisatsioon on $ 5.09M$ 263.20 24 tunnise kauplemismahuga. KLEVA ringlev varu on 68.92M, mille koguvaru on 68919558.48180266. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kleva (KLEVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kleva tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0054
-6.81%
60 päeva
$ -0.0061
-7.63%
90 päeva
$ -0.0061
-7.63%
Kleva Hinnamuutus täna
Täna registreeris KLEVA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kleva 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0054 (-6.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kleva 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KLEVA $ -0.0061 (-7.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kleva 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0061 (-7.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kleva (KLEVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.
Kleva on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kleva investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KLEVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kleva kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kleva ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kleva hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kleva (KLEVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kleva (KLEVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kleva nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kleva (KLEVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLEVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
