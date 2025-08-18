Rohkem infot KLEVA

KLEVA Hinnainfo

KLEVA Valge raamat

KLEVA Ametlik veebisait

KLEVA Tokenoomika

KLEVA Hinnaprognoos

KLEVA Ajalugu

KLEVA – ostujuhend

KLEVA-usaldusraha valuutakonverter

KLEVA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kleva logo

Kleva hind(KLEVA)

1 KLEVA/USD reaalajas hind:

$0.0739
$0.0739$0.0739
0.00%1D
USD
Kleva (KLEVA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:00 (UTC+8)

Kleva (KLEVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0722
$ 0.0722$ 0.0722
24 h madal
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
24 h kõrge

$ 0.0722
$ 0.0722$ 0.0722

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

$ 0.4502328591384906
$ 0.4502328591384906$ 0.4502328591384906

$ 0.015292010209863226
$ 0.015292010209863226$ 0.015292010209863226

0.00%

0.00%

-7.51%

-7.51%

Kleva (KLEVA) reaalajas hind on $ 0.0739. Viimase 24 tunni jooksul KLEVA kaubeldud madalaim $ 0.0722 ja kõrgeim $ 0.075 näitab aktiivset turu volatiivsust. KLEVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4502328591384906 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015292010209863226.

Lüliajalise tootluse osas on KLEVA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kleva (KLEVA) – turuteave

No.1414

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

$ 263.20
$ 263.20$ 263.20

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

68.92M
68.92M 68.92M

68,919,558.48180266
68,919,558.48180266 68,919,558.48180266

KLAY

Kleva praegune turukapitalisatsioon on $ 5.09M $ 263.20 24 tunnise kauplemismahuga. KLEVA ringlev varu on 68.92M, mille koguvaru on 68919558.48180266. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Kleva (KLEVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kleva tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0054-6.81%
60 päeva$ -0.0061-7.63%
90 päeva$ -0.0061-7.63%
Kleva Hinnamuutus täna

Täna registreeris KLEVA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kleva 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0054 (-6.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kleva 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KLEVA $ -0.0061 (-7.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kleva 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0061 (-7.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kleva (KLEVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kleva hinnaajaloo lehte.

Mis on Kleva (KLEVA)

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Kleva on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kleva investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KLEVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kleva kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kleva ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kleva hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kleva (KLEVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kleva (KLEVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kleva nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kleva hinna ennustust kohe!

Kleva (KLEVA) tokenoomika

Kleva (KLEVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLEVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kleva (KLEVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kleva osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kleva osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KLEVA kohalike valuutade suhtes

1 Kleva(KLEVA)/VND
1,944.6785
1 Kleva(KLEVA)/AUD
A$0.112328
1 Kleva(KLEVA)/GBP
0.053947
1 Kleva(KLEVA)/EUR
0.062815
1 Kleva(KLEVA)/USD
$0.0739
1 Kleva(KLEVA)/MYR
RM0.311119
1 Kleva(KLEVA)/TRY
3.014381
1 Kleva(KLEVA)/JPY
¥10.8633
1 Kleva(KLEVA)/ARS
ARS$95.849039
1 Kleva(KLEVA)/RUB
5.890569
1 Kleva(KLEVA)/INR
6.466989
1 Kleva(KLEVA)/IDR
Rp1,191.935317
1 Kleva(KLEVA)/KRW
102.638232
1 Kleva(KLEVA)/PHP
4.179045
1 Kleva(KLEVA)/EGP
￡E.3.566414
1 Kleva(KLEVA)/BRL
R$0.39906
1 Kleva(KLEVA)/CAD
C$0.101982
1 Kleva(KLEVA)/BDT
8.974416
1 Kleva(KLEVA)/NGN
113.343386
1 Kleva(KLEVA)/UAH
3.045419
1 Kleva(KLEVA)/VES
Bs9.9765
1 Kleva(KLEVA)/CLP
$71.2396
1 Kleva(KLEVA)/PKR
Rs20.934392
1 Kleva(KLEVA)/KZT
40.010199
1 Kleva(KLEVA)/THB
฿2.393621
1 Kleva(KLEVA)/TWD
NT$2.219217
1 Kleva(KLEVA)/AED
د.إ0.271213
1 Kleva(KLEVA)/CHF
Fr0.05912
1 Kleva(KLEVA)/HKD
HK$0.577898
1 Kleva(KLEVA)/AMD
֏28.249014
1 Kleva(KLEVA)/MAD
.د.م0.664361
1 Kleva(KLEVA)/MXN
$1.394493
1 Kleva(KLEVA)/PLN
0.268996
1 Kleva(KLEVA)/RON
лв0.319248
1 Kleva(KLEVA)/SEK
kr0.705745
1 Kleva(KLEVA)/BGN
лв0.123413
1 Kleva(KLEVA)/HUF
Ft24.94864
1 Kleva(KLEVA)/CZK
1.54451
1 Kleva(KLEVA)/KWD
د.ك0.0225395
1 Kleva(KLEVA)/ILS
0.249043
1 Kleva(KLEVA)/NOK
kr0.753041
1 Kleva(KLEVA)/NZD
$0.124152

Kleva ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kleva võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kleva ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kleva kohta

Kui palju on Kleva (KLEVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KLEVA hind USD on 0.0739 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KLEVA/USD hind?
Praegune hind KLEVA/USD on $ 0.0739. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kleva turukapitalisatsioon?
KLEVA turukapitalisatsioon on $ 5.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KLEVA ringlev varu?
KLEVA ringlev varu on 68.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KLEVA (ATH) hind?
KLEVA saavutab ATH hinna summas 0.4502328591384906 USD.
Mis oli kõigi aegade KLEVA madalaim (ATL) hind?
KLEVA nägi ATL hinda summas 0.015292010209863226 USD.
Milline on KLEVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KLEVA kauplemismaht on $ 263.20 USD.
Kas KLEVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KLEVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KLEVA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:00 (UTC+8)

Kleva (KLEVA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KLEVA/USD kalkulaator

Summa

KLEVA
KLEVA
USD
USD

1 KLEVA = 0.0738 USD

Kauplemine: KLEVA

KLEVAUSDT
$0.0739
$0.0739$0.0739
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu