Mis on Kleva (KLEVA)

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Kleva hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kleva (KLEVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kleva (KLEVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kleva nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kleva hinna ennustust kohe!

Kleva (KLEVA) tokenoomika

Kleva (KLEVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLEVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kleva ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kleva võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kleva kohta Kui palju on Kleva (KLEVA) tänapäeval väärt? Reaalajas KLEVA hind USD on 0.0739 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KLEVA/USD hind? $ 0.0739 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KLEVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kleva turukapitalisatsioon? KLEVA turukapitalisatsioon on $ 5.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KLEVA ringlev varu? KLEVA ringlev varu on 68.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KLEVA (ATH) hind? KLEVA saavutab ATH hinna summas 0.4502328591384906 USD . Mis oli kõigi aegade KLEVA madalaim (ATL) hind? KLEVA nägi ATL hinda summas 0.015292010209863226 USD . Milline on KLEVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KLEVA kauplemismaht on $ 263.20 USD . Kas KLEVA sel aastal kõrgemale ka suundub? KLEVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KLEVA hinna ennustust

