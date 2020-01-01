Klaus (KLAUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Klaus (KLAUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Klaus (KLAUS) teave Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Ametlik veebisait: https://www.klausoneth.com/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Ostke KLAUS kohe!

Klaus (KLAUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Klaus (KLAUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 370.00K $ 370.00K $ 370.00K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 370.00K $ 370.00K $ 370.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000337462342291116 $ 0.000337462342291116 $ 0.000337462342291116 Praegune hind: $ 0.00037 $ 0.00037 $ 0.00037 Lisateave Klaus (KLAUS) hinna kohta

Klaus (KLAUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Klaus (KLAUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KLAUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KLAUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KLAUS tokeni tokenoomikat, avastage KLAUS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KLAUS Kas olete huvitatud Klaus (KLAUS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KLAUS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KLAUS MEXC-ist osta!

Klaus (KLAUS) hinna ajalugu KLAUS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KLAUS hinna ajalugu kohe!

KLAUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KLAUS võiks suunduda? Meie KLAUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KLAUS tokeni hinna ennustust kohe!

