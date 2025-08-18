Hello Kitty (KITTY) reaalajas hind on $ 0.00556. Viimase 24 tunni jooksul KITTY kaubeldud madalaim $ 0.005413 ja kõrgeim $ 0.006399 näitab aktiivset turu volatiivsust. KITTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.012059671870796903 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001783429987540028.
Lüliajalise tootluse osas on KITTY muutunud -5.53% viimase tunni jooksul, -3.47% 24 tunni vältel +14.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hello Kitty (KITTY) – turuteave
No.3619
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.22K
$ 57.22K$ 57.22K
$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M
0.00
0.00 0.00
999,554,120
999,554,120 999,554,120
999,554,120
999,554,120 999,554,120
0.00%
SOL
Hello Kitty praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 57.22K 24 tunnise kauplemismahuga. KITTY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999554120. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.56M.
Hello Kitty (KITTY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hello Kitty tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00020046
-3.47%
30 päeva
$ +0.00194
+53.59%
60 päeva
$ +0.000519
+10.29%
90 päeva
$ +0.00456
+456.00%
Hello Kitty Hinnamuutus täna
Täna registreeris KITTY muutuse $ -0.00020046 (-3.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hello Kitty 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00194 (+53.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hello Kitty 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KITTY $ +0.000519 (+10.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hello Kitty 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00456 (+456.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hello Kitty (KITTY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hello Kitty on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hello Kitty investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KITTY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hello Kitty kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hello Kitty ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hello Kitty hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hello Kitty (KITTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hello Kitty (KITTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hello Kitty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hello Kitty (KITTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KITTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hello Kitty (KITTY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hello Kitty osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hello Kitty osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.