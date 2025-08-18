Rohkem infot KITTY

KITTY Hinnainfo

KITTY Ametlik veebisait

KITTY Tokenoomika

KITTY Hinnaprognoos

KITTY Ajalugu

KITTY – ostujuhend

KITTY-usaldusraha valuutakonverter

KITTY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hello Kitty logo

Hello Kitty hind(KITTY)

1 KITTY/USD reaalajas hind:

$0.00556
$0.00556$0.00556
-3.48%1D
USD
Hello Kitty (KITTY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:51:42 (UTC+8)

Hello Kitty (KITTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005413
$ 0.005413$ 0.005413
24 h madal
$ 0.006399
$ 0.006399$ 0.006399
24 h kõrge

$ 0.005413
$ 0.005413$ 0.005413

$ 0.006399
$ 0.006399$ 0.006399

$ 0.012059671870796903
$ 0.012059671870796903$ 0.012059671870796903

$ 0.001783429987540028
$ 0.001783429987540028$ 0.001783429987540028

-5.53%

-3.47%

+14.23%

+14.23%

Hello Kitty (KITTY) reaalajas hind on $ 0.00556. Viimase 24 tunni jooksul KITTY kaubeldud madalaim $ 0.005413 ja kõrgeim $ 0.006399 näitab aktiivset turu volatiivsust. KITTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.012059671870796903 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001783429987540028.

Lüliajalise tootluse osas on KITTY muutunud -5.53% viimase tunni jooksul, -3.47% 24 tunni vältel +14.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hello Kitty (KITTY) – turuteave

No.3619

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.22K
$ 57.22K$ 57.22K

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

0.00
0.00 0.00

999,554,120
999,554,120 999,554,120

999,554,120
999,554,120 999,554,120

0.00%

SOL

Hello Kitty praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 57.22K 24 tunnise kauplemismahuga. KITTY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999554120. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.56M.

Hello Kitty (KITTY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hello Kitty tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00020046-3.47%
30 päeva$ +0.00194+53.59%
60 päeva$ +0.000519+10.29%
90 päeva$ +0.00456+456.00%
Hello Kitty Hinnamuutus täna

Täna registreeris KITTY muutuse $ -0.00020046 (-3.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hello Kitty 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00194 (+53.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hello Kitty 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KITTY $ +0.000519 (+10.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hello Kitty 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00456 (+456.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hello Kitty (KITTY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hello Kitty hinnaajaloo lehte.

Mis on Hello Kitty (KITTY)

the world's most iconic cat

Hello Kitty on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hello Kitty investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KITTY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hello Kitty kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hello Kitty ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hello Kitty hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hello Kitty (KITTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hello Kitty (KITTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hello Kitty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hello Kitty hinna ennustust kohe!

Hello Kitty (KITTY) tokenoomika

Hello Kitty (KITTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KITTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hello Kitty (KITTY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hello Kitty osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hello Kitty osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KITTY kohalike valuutade suhtes

1 Hello Kitty(KITTY)/VND
146.3114
1 Hello Kitty(KITTY)/AUD
A$0.0085068
1 Hello Kitty(KITTY)/GBP
0.0040588
1 Hello Kitty(KITTY)/EUR
0.004726
1 Hello Kitty(KITTY)/USD
$0.00556
1 Hello Kitty(KITTY)/MYR
RM0.0234076
1 Hello Kitty(KITTY)/TRY
0.2267924
1 Hello Kitty(KITTY)/JPY
¥0.81732
1 Hello Kitty(KITTY)/ARS
ARS$7.2113756
1 Hello Kitty(KITTY)/RUB
0.443132
1 Hello Kitty(KITTY)/INR
0.4865556
1 Hello Kitty(KITTY)/IDR
Rp89.6774068
1 Hello Kitty(KITTY)/KRW
7.7221728
1 Hello Kitty(KITTY)/PHP
0.314418
1 Hello Kitty(KITTY)/EGP
￡E.0.26827
1 Hello Kitty(KITTY)/BRL
R$0.030024
1 Hello Kitty(KITTY)/CAD
C$0.0076728
1 Hello Kitty(KITTY)/BDT
0.6752064
1 Hello Kitty(KITTY)/NGN
8.5275944
1 Hello Kitty(KITTY)/UAH
0.2291276
1 Hello Kitty(KITTY)/VES
Bs0.7506
1 Hello Kitty(KITTY)/CLP
$5.35984
1 Hello Kitty(KITTY)/PKR
Rs1.5750368
1 Hello Kitty(KITTY)/KZT
3.0102396
1 Hello Kitty(KITTY)/THB
฿0.1800328
1 Hello Kitty(KITTY)/TWD
NT$0.1669668
1 Hello Kitty(KITTY)/AED
د.إ0.0204052
1 Hello Kitty(KITTY)/CHF
Fr0.004448
1 Hello Kitty(KITTY)/HKD
HK$0.0434792
1 Hello Kitty(KITTY)/AMD
֏2.1253656
1 Hello Kitty(KITTY)/MAD
.د.م0.0499844
1 Hello Kitty(KITTY)/MXN
$0.1041388
1 Hello Kitty(KITTY)/PLN
0.0201828
1 Hello Kitty(KITTY)/RON
лв0.0240192
1 Hello Kitty(KITTY)/SEK
kr0.0530424
1 Hello Kitty(KITTY)/BGN
лв0.0092852
1 Hello Kitty(KITTY)/HUF
Ft1.877056
1 Hello Kitty(KITTY)/CZK
0.1163152
1 Hello Kitty(KITTY)/KWD
د.ك0.0016958
1 Hello Kitty(KITTY)/ILS
0.0187372
1 Hello Kitty(KITTY)/NOK
kr0.0564896
1 Hello Kitty(KITTY)/NZD
$0.0093408

Hello Kitty ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hello Kitty võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Hello Kitty ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hello Kitty kohta

Kui palju on Hello Kitty (KITTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas KITTY hind USD on 0.00556 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KITTY/USD hind?
Praegune hind KITTY/USD on $ 0.00556. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hello Kitty turukapitalisatsioon?
KITTY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KITTY ringlev varu?
KITTY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KITTY (ATH) hind?
KITTY saavutab ATH hinna summas 0.012059671870796903 USD.
Mis oli kõigi aegade KITTY madalaim (ATL) hind?
KITTY nägi ATL hinda summas 0.001783429987540028 USD.
Milline on KITTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KITTY kauplemismaht on $ 57.22K USD.
Kas KITTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
KITTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KITTY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:51:42 (UTC+8)

Hello Kitty (KITTY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KITTY/USD kalkulaator

Summa

KITTY
KITTY
USD
USD

1 KITTY = 0.00556 USD

Kauplemine: KITTY

KITTYUSDT
$0.00556
$0.00556$0.00556
-3.45%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu