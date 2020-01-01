KiteAI (KITEAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KiteAI (KITEAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KiteAI (KITEAI) teave SOAR ABOVE THE REST. SECURE, SMART, REVOLUTIONARY. ELEVATE YOUR CRYPTO JOURNEY TODAY. Ametlik veebisait: https://kiteai.tech Valge raamat: https://kiteai.tech/kite%20ai.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xce403dbdff00853860c68739611c64f0bd1c9aff Ostke KITEAI kohe!

KiteAI (KITEAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KiteAI (KITEAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000522586 $ 0.000522586 $ 0.000522586 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000133786051045 $ 0.000000133786051045 $ 0.000000133786051045 Praegune hind: $ 0.00000015 $ 0.00000015 $ 0.00000015 Lisateave KiteAI (KITEAI) hinna kohta

KiteAI (KITEAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KiteAI (KITEAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KITEAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KITEAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KITEAI tokeni tokenoomikat, avastage KITEAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KITEAI Kas olete huvitatud KiteAI (KITEAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KITEAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KITEAI MEXC-ist osta!

KiteAI (KITEAI) hinna ajalugu KITEAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KITEAI hinna ajalugu kohe!

KITEAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KITEAI võiks suunduda? Meie KITEAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KITEAI tokeni hinna ennustust kohe!

