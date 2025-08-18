Rohkem infot KINIC

KINIC hind(KINIC)

1 KINIC/USD reaalajas hind:

$0.8443
$0.8443$0.8443
-0.70%1D
USD
KINIC (KINIC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:22:07 (UTC+8)

KINIC (KINIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.8078
24 h madal
$ 0.8518
24 h kõrge

$ 0.8078
$ 0.8518
$ 3.020029976139885
$ 0.48633364337968216
+0.57%

-0.70%

+9.67%

+9.67%

KINIC (KINIC) reaalajas hind on $ 0.8443. Viimase 24 tunni jooksul KINIC kaubeldud madalaim $ 0.8078 ja kõrgeim $ 0.8518 näitab aktiivset turu volatiivsust. KINICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.020029976139885 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.48633364337968216.

Lüliajalise tootluse osas on KINIC muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel +9.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KINIC (KINIC) – turuteave

No.1786

$ 2.42M
$ 101.62K
$ 8.44M
2.87M
10,000,000
6,077,113
28.68%

KINIC

KINIC praegune turukapitalisatsioon on $ 2.42M $ 101.62K 24 tunnise kauplemismahuga. KINIC ringlev varu on 2.87M, mille koguvaru on 6077113. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.44M.

KINIC (KINIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KINIC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005952-0.70%
30 päeva$ -0.0186-2.16%
60 päeva$ -0.0507-5.67%
90 päeva$ -0.0717-7.83%
KINIC Hinnamuutus täna

Täna registreeris KINIC muutuse $ -0.005952 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KINIC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0186 (-2.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KINIC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KINIC $ -0.0507 (-5.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KINIC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0717 (-7.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KINIC (KINIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KINIC hinnaajaloo lehte.

Mis on KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KINIC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KINIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KINIC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KINIC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KINIC hinna ennustus (USD)

Kui palju on KINIC (KINIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KINIC (KINIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KINIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KINIC hinna ennustust kohe!

KINIC (KINIC) tokenoomika

KINIC (KINIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KINIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KINIC (KINIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KINIC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KINIC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KINIC kohalike valuutade suhtes

1 KINIC(KINIC)/VND
22,217.7545
1 KINIC(KINIC)/AUD
A$1.283336
1 KINIC(KINIC)/GBP
0.616339
1 KINIC(KINIC)/EUR
0.717655
1 KINIC(KINIC)/USD
$0.8443
1 KINIC(KINIC)/MYR
RM3.554503
1 KINIC(KINIC)/TRY
34.438997
1 KINIC(KINIC)/JPY
¥124.1121
1 KINIC(KINIC)/ARS
ARS$1,095.065543
1 KINIC(KINIC)/RUB
67.299153
1 KINIC(KINIC)/INR
73.884693
1 KINIC(KINIC)/IDR
Rp13,617.740029
1 KINIC(KINIC)/KRW
1,172.631384
1 KINIC(KINIC)/PHP
47.745165
1 KINIC(KINIC)/EGP
￡E.40.745918
1 KINIC(KINIC)/BRL
R$4.55922
1 KINIC(KINIC)/CAD
C$1.165134
1 KINIC(KINIC)/BDT
102.531792
1 KINIC(KINIC)/NGN
1,294.936682
1 KINIC(KINIC)/UAH
34.793603
1 KINIC(KINIC)/VES
Bs113.9805
1 KINIC(KINIC)/CLP
$813.9052
1 KINIC(KINIC)/PKR
Rs239.173304
1 KINIC(KINIC)/KZT
457.112463
1 KINIC(KINIC)/THB
฿27.346877
1 KINIC(KINIC)/TWD
NT$25.354329
1 KINIC(KINIC)/AED
د.إ3.098581
1 KINIC(KINIC)/CHF
Fr0.67544
1 KINIC(KINIC)/HKD
HK$6.602426
1 KINIC(KINIC)/AMD
֏322.742118
1 KINIC(KINIC)/MAD
.د.م7.590257
1 KINIC(KINIC)/MXN
$15.931941
1 KINIC(KINIC)/PLN
3.073252
1 KINIC(KINIC)/RON
лв3.647376
1 KINIC(KINIC)/SEK
kr8.063065
1 KINIC(KINIC)/BGN
лв1.409981
1 KINIC(KINIC)/HUF
Ft285.03568
1 KINIC(KINIC)/CZK
17.64587
1 KINIC(KINIC)/KWD
د.ك0.2575115
1 KINIC(KINIC)/ILS
2.845291
1 KINIC(KINIC)/NOK
kr8.603417
1 KINIC(KINIC)/NZD
$1.418424

KINIC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KINIC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KINIC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KINIC kohta

Kui palju on KINIC (KINIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas KINIC hind USD on 0.8443 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KINIC/USD hind?
Praegune hind KINIC/USD on $ 0.8443. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KINIC turukapitalisatsioon?
KINIC turukapitalisatsioon on $ 2.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KINIC ringlev varu?
KINIC ringlev varu on 2.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KINIC (ATH) hind?
KINIC saavutab ATH hinna summas 3.020029976139885 USD.
Mis oli kõigi aegade KINIC madalaim (ATL) hind?
KINIC nägi ATL hinda summas 0.48633364337968216 USD.
Milline on KINIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KINIC kauplemismaht on $ 101.62K USD.
Kas KINIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
KINIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KINIC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KINIC/USD kalkulaator

Summa

KINIC
KINIC
USD
USD

1 KINIC = 0.8443 USD

Kauplemine: KINIC

KINICUSDT
$0.8443
-0.70%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu