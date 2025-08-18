Mis on KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida KINIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse KINIC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KINIC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KINIC hinna ennustus (USD)

Kui palju on KINIC (KINIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KINIC (KINIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KINIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KINIC hinna ennustust kohe!

KINIC (KINIC) tokenoomika

KINIC (KINIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KINIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KINIC (KINIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KINIC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KINIC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KINIC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KINIC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KINIC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KINIC kohta Kui palju on KINIC (KINIC) tänapäeval väärt? Reaalajas KINIC hind USD on 0.8443 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KINIC/USD hind? $ 0.8443 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KINIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KINIC turukapitalisatsioon? KINIC turukapitalisatsioon on $ 2.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KINIC ringlev varu? KINIC ringlev varu on 2.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KINIC (ATH) hind? KINIC saavutab ATH hinna summas 3.020029976139885 USD . Mis oli kõigi aegade KINIC madalaim (ATL) hind? KINIC nägi ATL hinda summas 0.48633364337968216 USD . Milline on KINIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KINIC kauplemismaht on $ 101.62K USD . Kas KINIC sel aastal kõrgemale ka suundub? KINIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KINIC hinna ennustust

