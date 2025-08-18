KINIC (KINIC) reaalajas hind on $ 0.8443. Viimase 24 tunni jooksul KINIC kaubeldud madalaim $ 0.8078 ja kõrgeim $ 0.8518 näitab aktiivset turu volatiivsust. KINICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.020029976139885 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.48633364337968216.
Lüliajalise tootluse osas on KINIC muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel +9.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KINIC (KINIC) – turuteave
$ 2.42M
$ 101.62K
$ 8.44M
2.87M
10,000,000
6,077,113
28.68%
KINIC
KINIC praegune turukapitalisatsioon on $ 2.42M$ 101.62K 24 tunnise kauplemismahuga. KINIC ringlev varu on 2.87M, mille koguvaru on 6077113. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.44M.
KINIC (KINIC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KINIC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005952
-0.70%
30 päeva
$ -0.0186
-2.16%
60 päeva
$ -0.0507
-5.67%
90 päeva
$ -0.0717
-7.83%
KINIC Hinnamuutus täna
Täna registreeris KINIC muutuse $ -0.005952 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KINIC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0186 (-2.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KINIC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KINIC $ -0.0507 (-5.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KINIC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0717 (-7.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KINIC (KINIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.
