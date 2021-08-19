KILT Protocol (KILT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KILT Protocol (KILT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KILT Protocol (KILT) teave Ametlik veebisait: https://kilt.io/ Valge raamat: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 Ostke KILT kohe!

KILT Protocol (KILT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KILT Protocol (KILT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Koguvaru: $ 290.56M $ 290.56M $ 290.56M Ringlev varu: $ 282.20M $ 282.20M $ 282.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007923366300044594 $ 0.007923366300044594 $ 0.007923366300044594 Praegune hind: $ 0.00885 $ 0.00885 $ 0.00885 Lisateave KILT Protocol (KILT) hinna kohta

KILT Protocol (KILT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KILT Protocol (KILT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KILT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KILT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KILT tokeni tokenoomikat, avastage KILT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KILT Kas olete huvitatud KILT Protocol (KILT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KILT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KILT MEXC-ist osta!

KILT Protocol (KILT) hinna ajalugu KILT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KILT hinna ajalugu kohe!

KILT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KILT võiks suunduda? Meie KILT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KILT tokeni hinna ennustust kohe!

