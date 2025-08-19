Rohkem infot KILT

KILT Protocol hind(KILT)

$0.00987
KILT Protocol (KILT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:13:26 (UTC+8)

KILT Protocol (KILT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00978
24 h madal
$ 0.01153
24 h kõrge

$ 0.00978
$ 0.01153
$ 0.024061289716184094
$ 0.007923366300044594
KILT Protocol (KILT) reaalajas hind on $ 0.00987. Viimase 24 tunni jooksul KILT kaubeldud madalaim $ 0.00978 ja kõrgeim $ 0.01153 näitab aktiivset turu volatiivsust. KILTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.024061289716184094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007923366300044594.

Lüliajalise tootluse osas on KILT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel -37.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KILT Protocol (KILT) – turuteave

No.1642

$ 2.79M
$ 11.56K
$ 2.87M
282.20M
290,560,000
290,560,000
KILT Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 2.79M $ 11.56K 24 tunnise kauplemismahuga. KILT ringlev varu on 282.20M, mille koguvaru on 290560000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.87M.

KILT Protocol (KILT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KILT Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000896-0.89%
30 päeva$ -0.00632-39.04%
60 päeva$ +0.00487+97.40%
90 päeva$ +0.00487+97.40%
KILT Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris KILT muutuse $ -0.0000896 (-0.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KILT Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00632 (-39.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KILT Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KILT $ +0.00487 (+97.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KILT Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00487 (+97.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KILT Protocol (KILT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KILT Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KILT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KILT Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KILT Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KILT Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on KILT Protocol (KILT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KILT Protocol (KILT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KILT Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KILT Protocol (KILT) tokenoomika

KILT Protocol (KILT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KILT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KILT Protocol (KILT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KILT Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KILT Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KILT kohalike valuutade suhtes

1 KILT Protocol(KILT)/VND
259.72905
1 KILT Protocol(KILT)/AUD
A$0.0151998
1 KILT Protocol(KILT)/GBP
0.0073038
1 KILT Protocol(KILT)/EUR
0.0083895
1 KILT Protocol(KILT)/USD
$0.00987
1 KILT Protocol(KILT)/MYR
RM0.0416514
1 KILT Protocol(KILT)/TRY
0.4034856
1 KILT Protocol(KILT)/JPY
¥1.45089
1 KILT Protocol(KILT)/ARS
ARS$12.7518426
1 KILT Protocol(KILT)/RUB
0.794535
1 KILT Protocol(KILT)/INR
0.8618484
1 KILT Protocol(KILT)/IDR
Rp159.1935261
1 KILT Protocol(KILT)/KRW
13.7082456
1 KILT Protocol(KILT)/PHP
0.5629848
1 KILT Protocol(KILT)/EGP
￡E.0.4774119
1 KILT Protocol(KILT)/BRL
R$0.0535941
1 KILT Protocol(KILT)/CAD
C$0.0136206
1 KILT Protocol(KILT)/BDT
1.1988102
1 KILT Protocol(KILT)/NGN
15.1148193
1 KILT Protocol(KILT)/COP
$39.6385122
1 KILT Protocol(KILT)/ZAR
R.0.1741068
1 KILT Protocol(KILT)/UAH
0.4068414
1 KILT Protocol(KILT)/VES
Bs1.33245
1 KILT Protocol(KILT)/CLP
$9.51468
1 KILT Protocol(KILT)/PKR
Rs2.799132
1 KILT Protocol(KILT)/KZT
5.3178573
1 KILT Protocol(KILT)/THB
฿0.320775
1 KILT Protocol(KILT)/TWD
NT$0.2965935
1 KILT Protocol(KILT)/AED
د.إ0.0362229
1 KILT Protocol(KILT)/CHF
Fr0.007896
1 KILT Protocol(KILT)/HKD
HK$0.0770847
1 KILT Protocol(KILT)/AMD
֏3.7829736
1 KILT Protocol(KILT)/MAD
.د.م0.0889287
1 KILT Protocol(KILT)/MXN
$0.1852599
1 KILT Protocol(KILT)/SAR
ريال0.0370125
1 KILT Protocol(KILT)/PLN
0.0359268
1 KILT Protocol(KILT)/RON
лв0.0427371
1 KILT Protocol(KILT)/SEK
kr0.0942585
1 KILT Protocol(KILT)/BGN
лв0.0164829
1 KILT Protocol(KILT)/HUF
Ft3.3434625
1 KILT Protocol(KILT)/CZK
0.2068752
1 KILT Protocol(KILT)/KWD
د.ك0.00301035
1 KILT Protocol(KILT)/ILS
0.0333606
1 KILT Protocol(KILT)/AOA
Kz8.9971959
1 KILT Protocol(KILT)/BHD
.د.ب0.00372099
1 KILT Protocol(KILT)/BMD
$0.00987
1 KILT Protocol(KILT)/DKK
kr0.0630693
1 KILT Protocol(KILT)/HNL
L0.2583966
1 KILT Protocol(KILT)/MUR
0.4487889
1 KILT Protocol(KILT)/NAD
$0.1739094
1 KILT Protocol(KILT)/NOK
kr0.100674
1 KILT Protocol(KILT)/NZD
$0.0165816
1 KILT Protocol(KILT)/PAB
B/.0.00987
1 KILT Protocol(KILT)/PGK
K0.0409605
1 KILT Protocol(KILT)/QAR
ر.ق0.0359268
1 KILT Protocol(KILT)/RSD
дин.0.9914415

KILT Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KILT Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KILT Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KILT Protocol kohta

Kui palju on KILT Protocol (KILT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KILT hind USD on 0.00987 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KILT/USD hind?
Praegune hind KILT/USD on $ 0.00987. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KILT Protocol turukapitalisatsioon?
KILT turukapitalisatsioon on $ 2.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KILT ringlev varu?
KILT ringlev varu on 282.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KILT (ATH) hind?
KILT saavutab ATH hinna summas 0.024061289716184094 USD.
Mis oli kõigi aegade KILT madalaim (ATL) hind?
KILT nägi ATL hinda summas 0.007923366300044594 USD.
Milline on KILT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KILT kauplemismaht on $ 11.56K USD.
Kas KILT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KILT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KILT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:13:26 (UTC+8)

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

