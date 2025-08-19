KILT Protocol (KILT) reaalajas hind on $ 0.00987. Viimase 24 tunni jooksul KILT kaubeldud madalaim $ 0.00978 ja kõrgeim $ 0.01153 näitab aktiivset turu volatiivsust. KILTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.024061289716184094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007923366300044594.
Lüliajalise tootluse osas on KILT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel -37.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KILT Protocol (KILT) – turuteave
No.1642
$ 2.79M
$ 11.56K
$ 2.87M
282.20M
290,560,000
290,560,000
97.12%
BASE
KILT Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 2.79M$ 11.56K 24 tunnise kauplemismahuga. KILT ringlev varu on 282.20M, mille koguvaru on 290560000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.87M.
KILT Protocol (KILT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KILT Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000896
-0.89%
30 päeva
$ -0.00632
-39.04%
60 päeva
$ +0.00487
+97.40%
90 päeva
$ +0.00487
+97.40%
KILT Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris KILT muutuse $ -0.0000896 (-0.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KILT Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00632 (-39.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KILT Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KILT $ +0.00487 (+97.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KILT Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00487 (+97.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KILT Protocol (KILT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
KILT Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on KILT Protocol (KILT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KILT Protocol (KILT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KILT Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KILT Protocol (KILT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KILT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
KILT Protocol (KILT) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.