KIKICat (KIKI) reaalajas hind on $ 0.0018699. Viimase 24 tunni jooksul KIKI kaubeldud madalaim $ 0.001759 ja kõrgeim $ 0.0020411 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10028495736458118 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000802520105476431.
Lüliajalise tootluse osas on KIKI muutunud -1.80% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +111.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KIKICat (KIKI) – turuteave
No.1888
$ 1.87M
$ 64.16K
$ 1.87M
999.99M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.99%
SOL
KIKICat praegune turukapitalisatsioon on $ 1.87M$ 64.16K 24 tunnise kauplemismahuga. KIKI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.87M.
KIKICat (KIKI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KIKICat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000010335
-0.54%
30 päeva
$ +0.000724
+63.18%
60 päeva
$ +0.0005939
+46.54%
90 päeva
$ +0.0000559
+3.08%
KIKICat Hinnamuutus täna
Täna registreeris KIKI muutuse $ -0.000010335 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KIKICat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000724 (+63.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KIKICat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KIKI $ +0.0005939 (+46.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KIKICat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000559 (+3.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KIKICat (KIKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.
KIKICat hinna ennustus (USD)
Kui palju on KIKICat (KIKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KIKICat (KIKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KIKICat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KIKICat (KIKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
