KIKICat hind(KIKI)

$0.0018688
-0.55%1D
KIKICat (KIKI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:22:00 (UTC+8)

KIKICat (KIKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001759
24 h madal
$ 0.0020411
24 h kõrge

$ 0.001759
$ 0.0020411
$ 0.10028495736458118
$ 0.000802520105476431
-1.80%

-0.54%

+111.19%

+111.19%

KIKICat (KIKI) reaalajas hind on $ 0.0018699. Viimase 24 tunni jooksul KIKI kaubeldud madalaim $ 0.001759 ja kõrgeim $ 0.0020411 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10028495736458118 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000802520105476431.

Lüliajalise tootluse osas on KIKI muutunud -1.80% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +111.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KIKICat (KIKI) – turuteave

No.1888

$ 1.87M
$ 64.16K
$ 1.87M
999.99M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.99%

SOL

KIKICat praegune turukapitalisatsioon on $ 1.87M $ 64.16K 24 tunnise kauplemismahuga. KIKI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.87M.

KIKICat (KIKI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KIKICat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000010335-0.54%
30 päeva$ +0.000724+63.18%
60 päeva$ +0.0005939+46.54%
90 päeva$ +0.0000559+3.08%
KIKICat Hinnamuutus täna

Täna registreeris KIKI muutuse $ -0.000010335 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KIKICat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000724 (+63.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KIKICat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KIKI $ +0.0005939 (+46.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KIKICat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000559 (+3.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KIKICat (KIKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KIKICat hinnaajaloo lehte.

Mis on KIKICat (KIKI)

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

KIKICat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KIKICat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KIKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KIKICat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KIKICat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KIKICat hinna ennustus (USD)

Kui palju on KIKICat (KIKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KIKICat (KIKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KIKICat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KIKICat hinna ennustust kohe!

KIKICat (KIKI) tokenoomika

KIKICat (KIKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KIKICat (KIKI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KIKICat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KIKICat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KIKI kohalike valuutade suhtes

1 KIKICat(KIKI)/VND
49.2064185
1 KIKICat(KIKI)/AUD
A$0.002842248
1 KIKICat(KIKI)/GBP
0.001365027
1 KIKICat(KIKI)/EUR
0.001589415
1 KIKICat(KIKI)/USD
$0.0018699
1 KIKICat(KIKI)/MYR
RM0.007872279
1 KIKICat(KIKI)/TRY
0.076273221
1 KIKICat(KIKI)/JPY
¥0.2748753
1 KIKICat(KIKI)/ARS
ARS$2.425278999
1 KIKICat(KIKI)/RUB
0.149049729
1 KIKICat(KIKI)/INR
0.163634949
1 KIKICat(KIKI)/IDR
Rp30.159673197
1 KIKICat(KIKI)/KRW
2.597066712
1 KIKICat(KIKI)/PHP
0.105742845
1 KIKICat(KIKI)/EGP
￡E.0.090241374
1 KIKICat(KIKI)/BRL
R$0.01009746
1 KIKICat(KIKI)/CAD
C$0.002580462
1 KIKICat(KIKI)/BDT
0.227080656
1 KIKICat(KIKI)/NGN
2.867940426
1 KIKICat(KIKI)/UAH
0.077058579
1 KIKICat(KIKI)/VES
Bs0.2524365
1 KIKICat(KIKI)/CLP
$1.8025836
1 KIKICat(KIKI)/PKR
Rs0.529705272
1 KIKICat(KIKI)/KZT
1.012382559
1 KIKICat(KIKI)/THB
฿0.060566061
1 KIKICat(KIKI)/TWD
NT$0.056153097
1 KIKICat(KIKI)/AED
د.إ0.006862533
1 KIKICat(KIKI)/CHF
Fr0.00149592
1 KIKICat(KIKI)/HKD
HK$0.014622618
1 KIKICat(KIKI)/AMD
֏0.714787974
1 KIKICat(KIKI)/MAD
.د.م0.016810401
1 KIKICat(KIKI)/MXN
$0.035285013
1 KIKICat(KIKI)/PLN
0.006806436
1 KIKICat(KIKI)/RON
лв0.008077968
1 KIKICat(KIKI)/SEK
kr0.017857545
1 KIKICat(KIKI)/BGN
лв0.003122733
1 KIKICat(KIKI)/HUF
Ft0.63127824
1 KIKICat(KIKI)/CZK
0.03908091
1 KIKICat(KIKI)/KWD
د.ك0.0005703195
1 KIKICat(KIKI)/ILS
0.006301563
1 KIKICat(KIKI)/NOK
kr0.019054281
1 KIKICat(KIKI)/NZD
$0.003141432

KIKICat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KIKICat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse KIKICat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KIKICat kohta

Kui palju on KIKICat (KIKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIKI hind USD on 0.0018699 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIKI/USD hind?
Praegune hind KIKI/USD on $ 0.0018699. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KIKICat turukapitalisatsioon?
KIKI turukapitalisatsioon on $ 1.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIKI ringlev varu?
KIKI ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIKI (ATH) hind?
KIKI saavutab ATH hinna summas 0.10028495736458118 USD.
Mis oli kõigi aegade KIKI madalaim (ATL) hind?
KIKI nägi ATL hinda summas 0.000802520105476431 USD.
Milline on KIKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIKI kauplemismaht on $ 64.16K USD.
Kas KIKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIKI hinna ennustust.
2025-08-18 00:22:00 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

