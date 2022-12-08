KiboShib (KIBSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KiboShib (KIBSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KiboShib (KIBSHI) teave Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Ametlik veebisait: https://kiboshib.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R Ostke KIBSHI kohe!

KiboShib (KIBSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KiboShib (KIBSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.48M $ 14.48M $ 14.48M Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.48M $ 14.48M $ 14.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Praegune hind: $ 0.00001448 $ 0.00001448 $ 0.00001448 Lisateave KiboShib (KIBSHI) hinna kohta

KiboShib (KIBSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KiboShib (KIBSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIBSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIBSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIBSHI tokeni tokenoomikat, avastage KIBSHI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KIBSHI Kas olete huvitatud KiboShib (KIBSHI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KIBSHI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KIBSHI MEXC-ist osta!

KiboShib (KIBSHI) hinna ajalugu KIBSHI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KIBSHI hinna ajalugu kohe!

KIBSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIBSHI võiks suunduda? Meie KIBSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIBSHI tokeni hinna ennustust kohe!

