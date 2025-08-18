KiboShib (KIBSHI) reaalajas hind on $ 0.00001824. Viimase 24 tunni jooksul KIBSHI kaubeldud madalaim $ 0.000015891 ja kõrgeim $ 0.00001859 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIBSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000047560242401813 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000002587915911.
Lüliajalise tootluse osas on KIBSHI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.94% 24 tunni vältel -14.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KiboShib (KIBSHI) – turuteave
No.952
$ 18.24M
$ 18.24M$ 18.24M
$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K
$ 18.24M
$ 18.24M$ 18.24M
1.00T
1.00T 1.00T
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
100.00%
ETH
KiboShib praegune turukapitalisatsioon on $ 18.24M$ 10.07K 24 tunnise kauplemismahuga. KIBSHI ringlev varu on 1.00T, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.24M.
KiboShib (KIBSHI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KiboShib tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000016986
+0.94%
30 päeva
$ -0.00001312
-41.84%
60 päeva
$ +0.00000353
+23.99%
90 päeva
$ +0.00000899
+97.18%
KiboShib Hinnamuutus täna
Täna registreeris KIBSHI muutuse $ +0.00000016986 (+0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KiboShib 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001312 (-41.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KiboShib 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KIBSHI $ +0.00000353 (+23.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KiboShib 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000899 (+97.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KiboShib (KIBSHI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.
KiboShib on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KiboShib investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KIBSHI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse KiboShib kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KiboShib ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
KiboShib hinna ennustus (USD)
Kui palju on KiboShib (KIBSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KiboShib (KIBSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KiboShib nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KiboShib (KIBSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIBSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
KiboShib (KIBSHI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas KiboShib osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KiboShib osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.