Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

KiboShib on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



- Kontrollida KIBSHI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse KiboShib kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KiboShib ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KiboShib hinna ennustus (USD)

Kui palju on KiboShib (KIBSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KiboShib (KIBSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KiboShib nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KiboShib (KIBSHI) tokenoomika

KiboShib (KIBSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIBSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KiboShib (KIBSHI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KiboShib osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KiboShib osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KIBSHI kohalike valuutade suhtes

KiboShib ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KiboShib võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KiboShib kohta Kui palju on KiboShib (KIBSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas KIBSHI hind USD on 0.00001824 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KIBSHI/USD hind? $ 0.00001824 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KIBSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KiboShib turukapitalisatsioon? KIBSHI turukapitalisatsioon on $ 18.24M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KIBSHI ringlev varu? KIBSHI ringlev varu on 1.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIBSHI (ATH) hind? KIBSHI saavutab ATH hinna summas 0.000047560242401813 USD . Mis oli kõigi aegade KIBSHI madalaim (ATL) hind? KIBSHI nägi ATL hinda summas 0.000000002587915911 USD . Milline on KIBSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KIBSHI kauplemismaht on $ 10.07K USD . Kas KIBSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? KIBSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIBSHI hinna ennustust

KiboShib (KIBSHI) Olulised valdkonna uudised

