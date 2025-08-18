Rohkem infot KIBSHI

KIBSHI Hinnainfo

KIBSHI Ametlik veebisait

KIBSHI Tokenoomika

KIBSHI Hinnaprognoos

KIBSHI Ajalugu

KIBSHI – ostujuhend

KIBSHI-usaldusraha valuutakonverter

KIBSHI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KiboShib logo

KiboShib hind(KIBSHI)

1 KIBSHI/USD reaalajas hind:

$0.00001824
$0.00001824$0.00001824
+0.94%1D
USD
KiboShib (KIBSHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:31:46 (UTC+8)

KiboShib (KIBSHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000015891
$ 0.000015891$ 0.000015891
24 h madal
$ 0.00001859
$ 0.00001859$ 0.00001859
24 h kõrge

$ 0.000015891
$ 0.000015891$ 0.000015891

$ 0.00001859
$ 0.00001859$ 0.00001859

$ 0.000047560242401813
$ 0.000047560242401813$ 0.000047560242401813

$ 0.000000002587915911
$ 0.000000002587915911$ 0.000000002587915911

0.00%

+0.94%

-14.85%

-14.85%

KiboShib (KIBSHI) reaalajas hind on $ 0.00001824. Viimase 24 tunni jooksul KIBSHI kaubeldud madalaim $ 0.000015891 ja kõrgeim $ 0.00001859 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIBSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000047560242401813 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000002587915911.

Lüliajalise tootluse osas on KIBSHI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.94% 24 tunni vältel -14.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KiboShib (KIBSHI) – turuteave

No.952

$ 18.24M
$ 18.24M$ 18.24M

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

$ 18.24M
$ 18.24M$ 18.24M

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

100.00%

ETH

KiboShib praegune turukapitalisatsioon on $ 18.24M $ 10.07K 24 tunnise kauplemismahuga. KIBSHI ringlev varu on 1.00T, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.24M.

KiboShib (KIBSHI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KiboShib tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000016986+0.94%
30 päeva$ -0.00001312-41.84%
60 päeva$ +0.00000353+23.99%
90 päeva$ +0.00000899+97.18%
KiboShib Hinnamuutus täna

Täna registreeris KIBSHI muutuse $ +0.00000016986 (+0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KiboShib 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001312 (-41.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KiboShib 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KIBSHI $ +0.00000353 (+23.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KiboShib 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000899 (+97.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KiboShib (KIBSHI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KiboShib hinnaajaloo lehte.

Mis on KiboShib (KIBSHI)

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

KiboShib on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KiboShib investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KIBSHI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KiboShib kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KiboShib ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KiboShib hinna ennustus (USD)

Kui palju on KiboShib (KIBSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KiboShib (KIBSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KiboShib nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KiboShib hinna ennustust kohe!

KiboShib (KIBSHI) tokenoomika

KiboShib (KIBSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIBSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KiboShib (KIBSHI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KiboShib osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KiboShib osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KIBSHI kohalike valuutade suhtes

1 KiboShib(KIBSHI)/VND
0.4799856
1 KiboShib(KIBSHI)/AUD
A$0.0000277248
1 KiboShib(KIBSHI)/GBP
0.0000133152
1 KiboShib(KIBSHI)/EUR
0.000015504
1 KiboShib(KIBSHI)/USD
$0.00001824
1 KiboShib(KIBSHI)/MYR
RM0.0000767904
1 KiboShib(KIBSHI)/TRY
0.0007440096
1 KiboShib(KIBSHI)/JPY
¥0.00268128
1 KiboShib(KIBSHI)/ARS
ARS$0.0236574624
1 KiboShib(KIBSHI)/RUB
0.0014539104
1 KiboShib(KIBSHI)/INR
0.0015961824
1 KiboShib(KIBSHI)/IDR
Rp0.2941935072
1 KiboShib(KIBSHI)/KRW
0.0253331712
1 KiboShib(KIBSHI)/PHP
0.001031472
1 KiboShib(KIBSHI)/EGP
￡E.0.0008802624
1 KiboShib(KIBSHI)/BRL
R$0.000098496
1 KiboShib(KIBSHI)/CAD
C$0.0000251712
1 KiboShib(KIBSHI)/BDT
0.0022150656
1 KiboShib(KIBSHI)/NGN
0.0279754176
1 KiboShib(KIBSHI)/UAH
0.0007516704
1 KiboShib(KIBSHI)/VES
Bs0.0024624
1 KiboShib(KIBSHI)/CLP
$0.01758336
1 KiboShib(KIBSHI)/PKR
Rs0.0051670272
1 KiboShib(KIBSHI)/KZT
0.0098753184
1 KiboShib(KIBSHI)/THB
฿0.0005907936
1 KiboShib(KIBSHI)/TWD
NT$0.0005477472
1 KiboShib(KIBSHI)/AED
د.إ0.0000669408
1 KiboShib(KIBSHI)/CHF
Fr0.000014592
1 KiboShib(KIBSHI)/HKD
HK$0.0001426368
1 KiboShib(KIBSHI)/AMD
֏0.0069724224
1 KiboShib(KIBSHI)/MAD
.د.م0.0001639776
1 KiboShib(KIBSHI)/MXN
$0.0003441888
1 KiboShib(KIBSHI)/PLN
0.0000663936
1 KiboShib(KIBSHI)/RON
лв0.0000787968
1 KiboShib(KIBSHI)/SEK
kr0.000174192
1 KiboShib(KIBSHI)/BGN
лв0.0000304608
1 KiboShib(KIBSHI)/HUF
Ft0.006157824
1 KiboShib(KIBSHI)/CZK
0.000381216
1 KiboShib(KIBSHI)/KWD
د.ك0.0000055632
1 KiboShib(KIBSHI)/ILS
0.0000614688
1 KiboShib(KIBSHI)/NOK
kr0.0001858656
1 KiboShib(KIBSHI)/NZD
$0.0000306432

KiboShib ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KiboShib võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse KiboShib ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KiboShib kohta

Kui palju on KiboShib (KIBSHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIBSHI hind USD on 0.00001824 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIBSHI/USD hind?
Praegune hind KIBSHI/USD on $ 0.00001824. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KiboShib turukapitalisatsioon?
KIBSHI turukapitalisatsioon on $ 18.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIBSHI ringlev varu?
KIBSHI ringlev varu on 1.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIBSHI (ATH) hind?
KIBSHI saavutab ATH hinna summas 0.000047560242401813 USD.
Mis oli kõigi aegade KIBSHI madalaim (ATL) hind?
KIBSHI nägi ATL hinda summas 0.000000002587915911 USD.
Milline on KIBSHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIBSHI kauplemismaht on $ 10.07K USD.
Kas KIBSHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIBSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIBSHI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:31:46 (UTC+8)

KiboShib (KIBSHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KIBSHI/USD kalkulaator

Summa

KIBSHI
KIBSHI
USD
USD

1 KIBSHI = 0.00001824 USD

Kauplemine: KIBSHI

KIBSHIUSDT
$0.00001824
$0.00001824$0.00001824
+1.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu