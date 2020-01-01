Kiba Inu (KIBA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kiba Inu (KIBA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kiba Inu (KIBA) teave Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Ametlik veebisait: https://kibainu.org Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c Ostke KIBA kohe!

Kiba Inu (KIBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kiba Inu (KIBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 826.91B $ 826.91B $ 826.91B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 984.80K $ 984.80K $ 984.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 Praegune hind: $ 0.0000009848 $ 0.0000009848 $ 0.0000009848 Lisateave Kiba Inu (KIBA) hinna kohta

Kiba Inu (KIBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kiba Inu (KIBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIBA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIBA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIBA tokeni tokenoomikat, avastage KIBA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KIBA Kas olete huvitatud Kiba Inu (KIBA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KIBA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KIBA MEXC-ist osta!

Kiba Inu (KIBA) hinna ajalugu KIBA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KIBA hinna ajalugu kohe!

KIBA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIBA võiks suunduda? Meie KIBA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIBA tokeni hinna ennustust kohe!

