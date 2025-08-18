Kiba Inu (KIBA) reaalajas hind on $ 0.0000011084. Viimase 24 tunni jooksul KIBA kaubeldud madalaim $ 0.0000007627 ja kõrgeim $ 0.0000011548 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00009215731205006 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000138837383056.
Lüliajalise tootluse osas on KIBA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +56.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kiba Inu (KIBA) – turuteave
Kiba Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 662.18 24 tunnise kauplemismahuga. KIBA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 826909234639. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.11M.
Kiba Inu (KIBA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kiba Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0000004882
+78.71%
60 päeva
$ +0.0000005313
+92.06%
90 päeva
$ +0.0000004645
+72.13%
Kiba Inu Hinnamuutus täna
Täna registreeris KIBA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kiba Inu 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000004882 (+78.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kiba Inu 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KIBA $ +0.0000005313 (+92.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kiba Inu 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000004645 (+72.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kiba Inu (KIBA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.
Kiba Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kiba Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KIBA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kiba Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kiba Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kiba Inu hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kiba Inu (KIBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kiba Inu (KIBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kiba Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kiba Inu (KIBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kiba Inu (KIBA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kiba Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kiba Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.