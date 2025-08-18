Rohkem infot KIBA

Kiba Inu logo

Kiba Inu hind(KIBA)

1 KIBA/USD reaalajas hind:

$0.0000011084
$0.0000011084$0.0000011084
0.00%1D
USD
Kiba Inu (KIBA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:21:52 (UTC+8)

Kiba Inu (KIBA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000007627
$ 0.0000007627$ 0.0000007627
24 h madal
$ 0.0000011548
$ 0.0000011548$ 0.0000011548
24 h kõrge

$ 0.0000007627
$ 0.0000007627$ 0.0000007627

$ 0.0000011548
$ 0.0000011548$ 0.0000011548

$ 0.00009215731205006
$ 0.00009215731205006$ 0.00009215731205006

$ 0.000000138837383056
$ 0.000000138837383056$ 0.000000138837383056

0.00%

0.00%

+56.46%

+56.46%

Kiba Inu (KIBA) reaalajas hind on $ 0.0000011084. Viimase 24 tunni jooksul KIBA kaubeldud madalaim $ 0.0000007627 ja kõrgeim $ 0.0000011548 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00009215731205006 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000138837383056.

Lüliajalise tootluse osas on KIBA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +56.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kiba Inu (KIBA) – turuteave

No.4965

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 662.18
$ 662.18$ 662.18

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

826,909,234,639
826,909,234,639 826,909,234,639

0.00%

BSC

Kiba Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 662.18 24 tunnise kauplemismahuga. KIBA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 826909234639. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.11M.

Kiba Inu (KIBA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kiba Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0000004882+78.71%
60 päeva$ +0.0000005313+92.06%
90 päeva$ +0.0000004645+72.13%
Kiba Inu Hinnamuutus täna

Täna registreeris KIBA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kiba Inu 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000004882 (+78.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kiba Inu 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KIBA $ +0.0000005313 (+92.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kiba Inu 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000004645 (+72.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kiba Inu (KIBA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kiba Inu hinnaajaloo lehte.

Mis on Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kiba Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KIBA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kiba Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kiba Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kiba Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kiba Inu (KIBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kiba Inu (KIBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kiba Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kiba Inu hinna ennustust kohe!

Kiba Inu (KIBA) tokenoomika

Kiba Inu (KIBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kiba Inu (KIBA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kiba Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kiba Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KIBA kohalike valuutade suhtes

1 Kiba Inu(KIBA)/VND
0.029167546
1 Kiba Inu(KIBA)/AUD
A$0.000001684768
1 Kiba Inu(KIBA)/GBP
0.000000809132
1 Kiba Inu(KIBA)/EUR
0.00000094214
1 Kiba Inu(KIBA)/USD
$0.0000011084
1 Kiba Inu(KIBA)/MYR
RM0.000004666364
1 Kiba Inu(KIBA)/TRY
0.000045211636
1 Kiba Inu(KIBA)/JPY
¥0.0001629348
1 Kiba Inu(KIBA)/ARS
ARS$0.001437605884
1 Kiba Inu(KIBA)/RUB
0.000088350564
1 Kiba Inu(KIBA)/INR
0.000096996084
1 Kiba Inu(KIBA)/IDR
Rp0.017877416852
1 Kiba Inu(KIBA)/KRW
0.001539434592
1 Kiba Inu(KIBA)/PHP
0.00006268002
1 Kiba Inu(KIBA)/EGP
￡E.0.000053491384
1 Kiba Inu(KIBA)/BRL
R$0.00000598536
1 Kiba Inu(KIBA)/CAD
C$0.000001529592
1 Kiba Inu(KIBA)/BDT
0.000134604096
1 Kiba Inu(KIBA)/NGN
0.001699997416
1 Kiba Inu(KIBA)/UAH
0.000045677164
1 Kiba Inu(KIBA)/VES
Bs0.000149634
1 Kiba Inu(KIBA)/CLP
$0.0010684976
1 Kiba Inu(KIBA)/PKR
Rs0.000313987552
1 Kiba Inu(KIBA)/KZT
0.000600098844
1 Kiba Inu(KIBA)/THB
฿0.000035901076
1 Kiba Inu(KIBA)/TWD
NT$0.000033285252
1 Kiba Inu(KIBA)/AED
د.إ0.000004067828
1 Kiba Inu(KIBA)/CHF
Fr0.00000088672
1 Kiba Inu(KIBA)/HKD
HK$0.000008667688
1 Kiba Inu(KIBA)/AMD
֏0.000423696984
1 Kiba Inu(KIBA)/MAD
.د.م0.000009964516
1 Kiba Inu(KIBA)/MXN
$0.000020915508
1 Kiba Inu(KIBA)/PLN
0.000004034576
1 Kiba Inu(KIBA)/RON
лв0.000004788288
1 Kiba Inu(KIBA)/SEK
kr0.00001058522
1 Kiba Inu(KIBA)/BGN
лв0.000001851028
1 Kiba Inu(KIBA)/HUF
Ft0.00037419584
1 Kiba Inu(KIBA)/CZK
0.00002316556
1 Kiba Inu(KIBA)/KWD
د.ك0.000000338062
1 Kiba Inu(KIBA)/ILS
0.000003735308
1 Kiba Inu(KIBA)/NOK
kr0.000011294596
1 Kiba Inu(KIBA)/NZD
$0.000001862112

Kiba Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kiba Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Kiba Inu ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kiba Inu kohta

Kui palju on Kiba Inu (KIBA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIBA hind USD on 0.0000011084 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIBA/USD hind?
Praegune hind KIBA/USD on $ 0.0000011084. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kiba Inu turukapitalisatsioon?
KIBA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIBA ringlev varu?
KIBA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIBA (ATH) hind?
KIBA saavutab ATH hinna summas 0.00009215731205006 USD.
Mis oli kõigi aegade KIBA madalaim (ATL) hind?
KIBA nägi ATL hinda summas 0.000000138837383056 USD.
Milline on KIBA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIBA kauplemismaht on $ 662.18 USD.
Kas KIBA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIBA hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:21:52 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

