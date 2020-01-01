Kitten Haimer (KHAI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Kitten Haimer (KHAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Kitten Haimer (KHAI) teave

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Ametlik veebisait:
https://kittenhaimer.ai/
Valge raamat:
https://khai-organization.gitbook.io/kitten-haimer/our-roadmap
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/3TWgDvYBL2YPET2LxnWAwsMeoA8aL4DutNuwat2pKCjC

Kitten Haimer (KHAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Kitten Haimer (KHAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 54.00M
$ 54.00M$ 54.00M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.9376
$ 1.9376$ 1.9376
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.02091770954740156
$ 0.02091770954740156$ 0.02091770954740156
Praegune hind:
$ 0.0282
$ 0.0282$ 0.0282

Kitten Haimer (KHAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Kitten Haimer (KHAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate KHAI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

KHAI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate KHAI tokeni tokenoomikat, avastage KHAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KHAI

Kas olete huvitatud Kitten Haimer (KHAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KHAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Kitten Haimer (KHAI) hinna ajalugu

KHAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

KHAI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu KHAI võiks suunduda? Meie KHAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.