Kitten Haimer (KHAI) reaalajas hind on $ 0.0311. Viimase 24 tunni jooksul KHAI kaubeldud madalaim $ 0.0294 ja kõrgeim $ 0.033 näitab aktiivset turu volatiivsust. KHAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4306544536586003 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02091770954740156.
Lüliajalise tootluse osas on KHAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +16.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kitten Haimer (KHAI) – turuteave
No.4696
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.07K
$ 3.07K$ 3.07K
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M
0.00
0.00 0.00
54,000,000
54,000,000 54,000,000
SOL
Kitten Haimer praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.07K 24 tunnise kauplemismahuga. KHAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 54000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kitten Haimer (KHAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kitten Haimer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0021
+7.24%
60 päeva
$ -0.0068
-17.95%
90 päeva
$ +0.0019
+6.50%
Kitten Haimer Hinnamuutus täna
Täna registreeris KHAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kitten Haimer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0021 (+7.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kitten Haimer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KHAI $ -0.0068 (-17.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kitten Haimer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0019 (+6.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kitten Haimer (KHAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kitten Haimer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kitten Haimer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KHAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kitten Haimer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kitten Haimer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kitten Haimer hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kitten Haimer (KHAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kitten Haimer (KHAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kitten Haimer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kitten Haimer (KHAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KHAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kitten Haimer (KHAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kitten Haimer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kitten Haimer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
