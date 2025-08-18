Rohkem infot KHAI

Kitten Haimer hind(KHAI)

$0.0311
0.00%1D
Kitten Haimer (KHAI) reaalajas hinnagraafik
Kitten Haimer (KHAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0294
24 h madal
$ 0.033
24 h kõrge

$ 0.0294
$ 0.033
$ 1.4306544536586003
$ 0.02091770954740156
0.00%

0.00%

+16.47%

+16.47%

Kitten Haimer (KHAI) reaalajas hind on $ 0.0311. Viimase 24 tunni jooksul KHAI kaubeldud madalaim $ 0.0294 ja kõrgeim $ 0.033 näitab aktiivset turu volatiivsust. KHAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4306544536586003 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02091770954740156.

Lüliajalise tootluse osas on KHAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +16.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kitten Haimer (KHAI) – turuteave

No.4696

$ 0.00
$ 3.07K
$ 1.68M
0.00
54,000,000
SOL

Kitten Haimer praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.07K 24 tunnise kauplemismahuga. KHAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 54000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Kitten Haimer (KHAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kitten Haimer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0021+7.24%
60 päeva$ -0.0068-17.95%
90 päeva$ +0.0019+6.50%
Kitten Haimer Hinnamuutus täna

Täna registreeris KHAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kitten Haimer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0021 (+7.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kitten Haimer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KHAI $ -0.0068 (-17.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kitten Haimer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0019 (+6.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kitten Haimer (KHAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kitten Haimer hinnaajaloo lehte.

Mis on Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Kitten Haimer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kitten Haimer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KHAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kitten Haimer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kitten Haimer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kitten Haimer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kitten Haimer (KHAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kitten Haimer (KHAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kitten Haimer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kitten Haimer hinna ennustust kohe!

Kitten Haimer (KHAI) tokenoomika

Kitten Haimer (KHAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KHAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kitten Haimer (KHAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kitten Haimer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kitten Haimer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KHAI kohalike valuutade suhtes

1 Kitten Haimer(KHAI)/VND
818.3965
1 Kitten Haimer(KHAI)/AUD
A$0.047272
1 Kitten Haimer(KHAI)/GBP
0.022703
1 Kitten Haimer(KHAI)/EUR
0.026435
1 Kitten Haimer(KHAI)/USD
$0.0311
1 Kitten Haimer(KHAI)/MYR
RM0.130931
1 Kitten Haimer(KHAI)/TRY
1.268569
1 Kitten Haimer(KHAI)/JPY
¥4.5717
1 Kitten Haimer(KHAI)/ARS
ARS$40.337011
1 Kitten Haimer(KHAI)/RUB
2.478981
1 Kitten Haimer(KHAI)/INR
2.721561
1 Kitten Haimer(KHAI)/IDR
Rp501.612833
1 Kitten Haimer(KHAI)/KRW
43.194168
1 Kitten Haimer(KHAI)/PHP
1.758705
1 Kitten Haimer(KHAI)/EGP
￡E.1.500886
1 Kitten Haimer(KHAI)/BRL
R$0.16794
1 Kitten Haimer(KHAI)/CAD
C$0.042918
1 Kitten Haimer(KHAI)/BDT
3.776784
1 Kitten Haimer(KHAI)/NGN
47.699314
1 Kitten Haimer(KHAI)/UAH
1.281631
1 Kitten Haimer(KHAI)/VES
Bs4.1985
1 Kitten Haimer(KHAI)/CLP
$29.9804
1 Kitten Haimer(KHAI)/PKR
Rs8.810008
1 Kitten Haimer(KHAI)/KZT
16.837851
1 Kitten Haimer(KHAI)/THB
฿1.00453
1 Kitten Haimer(KHAI)/TWD
NT$0.933933
1 Kitten Haimer(KHAI)/AED
د.إ0.114137
1 Kitten Haimer(KHAI)/CHF
Fr0.02488
1 Kitten Haimer(KHAI)/HKD
HK$0.243202
1 Kitten Haimer(KHAI)/AMD
֏11.888286
1 Kitten Haimer(KHAI)/MAD
.د.م0.279589
1 Kitten Haimer(KHAI)/MXN
$0.586857
1 Kitten Haimer(KHAI)/PLN
0.113204
1 Kitten Haimer(KHAI)/RON
лв0.134352
1 Kitten Haimer(KHAI)/SEK
kr0.297005
1 Kitten Haimer(KHAI)/BGN
лв0.051937
1 Kitten Haimer(KHAI)/HUF
Ft10.49936
1 Kitten Haimer(KHAI)/CZK
0.64999
1 Kitten Haimer(KHAI)/KWD
د.ك0.0094855
1 Kitten Haimer(KHAI)/ILS
0.104807
1 Kitten Haimer(KHAI)/NOK
kr0.316909
1 Kitten Haimer(KHAI)/NZD
$0.052248

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kitten Haimer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kitten Haimer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kitten Haimer kohta

Kui palju on Kitten Haimer (KHAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KHAI hind USD on 0.0311 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KHAI/USD hind?
Praegune hind KHAI/USD on $ 0.0311. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kitten Haimer turukapitalisatsioon?
KHAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KHAI ringlev varu?
KHAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KHAI (ATH) hind?
KHAI saavutab ATH hinna summas 1.4306544536586003 USD.
Mis oli kõigi aegade KHAI madalaim (ATL) hind?
KHAI nägi ATL hinda summas 0.02091770954740156 USD.
Milline on KHAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KHAI kauplemismaht on $ 3.07K USD.
Kas KHAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KHAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KHAI hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

