Keyboard Cat (KEYCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Keyboard Cat (KEYCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Keyboard Cat (KEYCAT) teave Ametlik veebisait: https://keyboardcat.fun Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 Ostke KEYCAT kohe!

Keyboard Cat (KEYCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Keyboard Cat (KEYCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.39M $ 43.39M $ 43.39M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.39M $ 43.39M $ 43.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01923 $ 0.01923 $ 0.01923 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 Praegune hind: $ 0.004339 $ 0.004339 $ 0.004339 Lisateave Keyboard Cat (KEYCAT) hinna kohta

Keyboard Cat (KEYCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Keyboard Cat (KEYCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KEYCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KEYCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KEYCAT tokeni tokenoomikat, avastage KEYCAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KEYCAT Kas olete huvitatud Keyboard Cat (KEYCAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KEYCAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KEYCAT MEXC-ist osta!

Keyboard Cat (KEYCAT) hinna ajalugu KEYCAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KEYCAT hinna ajalugu kohe!

KEYCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KEYCAT võiks suunduda? Meie KEYCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KEYCAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!