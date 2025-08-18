Rohkem infot KEYCAT

Keyboard Cat logo

Keyboard Cat hind(KEYCAT)

1 KEYCAT/USD reaalajas hind:

$0.005231
$0.005231
-0.24%1D
USD
Keyboard Cat (KEYCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:31:31 (UTC+8)

Keyboard Cat (KEYCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00478
$ 0.00478
24 h madal
$ 0.005449
$ 0.005449
24 h kõrge

$ 0.00478
$ 0.00478

$ 0.005449
$ 0.005449

$ 0.017867018297411316
$ 0.017867018297411316

$ 0.000206991672661933
$ 0.000206991672661933

-1.03%

-0.24%

+2.24%

+2.24%

Keyboard Cat (KEYCAT) reaalajas hind on $ 0.005231. Viimase 24 tunni jooksul KEYCAT kaubeldud madalaim $ 0.00478 ja kõrgeim $ 0.005449 näitab aktiivset turu volatiivsust. KEYCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.017867018297411316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000206991672661933.

Lüliajalise tootluse osas on KEYCAT muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel +2.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Keyboard Cat (KEYCAT) – turuteave

No.588

$ 52.31M
$ 52.31M

$ 72.10K
$ 72.10K

$ 52.31M
$ 52.31M

10.00B
10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

100.00%

BASE

Keyboard Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 52.31M $ 72.10K 24 tunnise kauplemismahuga. KEYCAT ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.31M.

Keyboard Cat (KEYCAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Keyboard Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001258-0.24%
30 päeva$ +0.000787+17.70%
60 päeva$ +0.001842+54.35%
90 päeva$ -0.000561-9.69%
Keyboard Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris KEYCAT muutuse $ -0.00001258 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Keyboard Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000787 (+17.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Keyboard Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KEYCAT $ +0.001842 (+54.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Keyboard Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000561 (-9.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Keyboard Cat (KEYCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Keyboard Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Keyboard Cat (KEYCAT)

Keyboard Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Keyboard Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KEYCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Keyboard Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Keyboard Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Keyboard Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Keyboard Cat (KEYCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Keyboard Cat (KEYCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Keyboard Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Keyboard Cat hinna ennustust kohe!

Keyboard Cat (KEYCAT) tokenoomika

Keyboard Cat (KEYCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEYCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Keyboard Cat (KEYCAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Keyboard Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Keyboard Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KEYCAT kohalike valuutade suhtes

1 Keyboard Cat(KEYCAT)/VND
137.653765
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/AUD
A$0.00795112
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/GBP
0.00381863
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/EUR
0.00444635
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/USD
$0.005231
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/MYR
RM0.02202251
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/TRY
0.21337249
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/JPY
¥0.768957
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/ARS
ARS$6.78465931
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/RUB
0.41696301
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/INR
0.45776481
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/IDR
Rp84.37095593
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/KRW
7.26523128
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/PHP
0.29581305
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/EGP
￡E.0.25244806
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/BRL
R$0.0282474
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/CAD
C$0.00721878
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/BDT
0.63525264
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/NGN
8.02299394
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/UAH
0.21556951
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/VES
Bs0.706185
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/CLP
$5.042684
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/PKR
Rs1.48183768
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/KZT
2.83211571
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/THB
฿0.16943209
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/TWD
NT$0.15708693
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/AED
د.إ0.01919777
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/CHF
Fr0.0041848
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/HKD
HK$0.04090642
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/AMD
֏1.99960206
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/MAD
.د.م0.04702669
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/MXN
$0.09870897
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/PLN
0.01904084
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/RON
лв0.02259792
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/SEK
kr0.04995605
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/BGN
лв0.00873577
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/HUF
Ft1.7659856
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/CZK
0.1093279
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/KWD
د.ك0.001595455
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/ILS
0.01762847
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/NOK
kr0.05330389
1 Keyboard Cat(KEYCAT)/NZD
$0.00878808

Keyboard Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Keyboard Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Keyboard Cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keyboard Cat kohta

Kui palju on Keyboard Cat (KEYCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KEYCAT hind USD on 0.005231 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KEYCAT/USD hind?
Praegune hind KEYCAT/USD on $ 0.005231. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Keyboard Cat turukapitalisatsioon?
KEYCAT turukapitalisatsioon on $ 52.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KEYCAT ringlev varu?
KEYCAT ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEYCAT (ATH) hind?
KEYCAT saavutab ATH hinna summas 0.017867018297411316 USD.
Mis oli kõigi aegade KEYCAT madalaim (ATL) hind?
KEYCAT nägi ATL hinda summas 0.000206991672661933 USD.
Milline on KEYCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KEYCAT kauplemismaht on $ 72.10K USD.
Kas KEYCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KEYCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEYCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:31:31 (UTC+8)

Keyboard Cat (KEYCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

