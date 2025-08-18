Keyboard Cat (KEYCAT) reaalajas hind on $ 0.005231. Viimase 24 tunni jooksul KEYCAT kaubeldud madalaim $ 0.00478 ja kõrgeim $ 0.005449 näitab aktiivset turu volatiivsust. KEYCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.017867018297411316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000206991672661933.
Lüliajalise tootluse osas on KEYCAT muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel +2.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Keyboard Cat (KEYCAT) – turuteave
$ 52.31M
$ 72.10K
$ 52.31M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
Keyboard Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 52.31M$ 72.10K 24 tunnise kauplemismahuga. KEYCAT ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.31M.
Keyboard Cat (KEYCAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Keyboard Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001258
-0.24%
30 päeva
$ +0.000787
+17.70%
60 päeva
$ +0.001842
+54.35%
90 päeva
$ -0.000561
-9.69%
Keyboard Cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris KEYCAT muutuse $ -0.00001258 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Keyboard Cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000787 (+17.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Keyboard Cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KEYCAT $ +0.001842 (+54.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Keyboard Cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000561 (-9.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Keyboard Cat (KEYCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Keyboard Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Keyboard Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KEYCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Keyboard Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Keyboard Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Keyboard Cat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Keyboard Cat (KEYCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Keyboard Cat (KEYCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Keyboard Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Keyboard Cat (KEYCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEYCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Keyboard Cat (KEYCAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Keyboard Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Keyboard Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.