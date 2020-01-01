Kendu Inu (KENDU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kendu Inu (KENDU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kendu Inu (KENDU) teave Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Ametlik veebisait: https://kendu.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Ostke KENDU kohe!

Kendu Inu (KENDU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kendu Inu (KENDU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.83M $ 14.83M $ 14.83M Koguvaru: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B Ringlev varu: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.83M $ 14.83M $ 14.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Praegune hind: $ 0.00001564 $ 0.00001564 $ 0.00001564 Lisateave Kendu Inu (KENDU) hinna kohta

Kendu Inu (KENDU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kendu Inu (KENDU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KENDU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KENDU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KENDU tokeni tokenoomikat, avastage KENDU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KENDU Kas olete huvitatud Kendu Inu (KENDU) lisamisest oma portfooliosse?

Kendu Inu (KENDU) hinna ajalugu KENDU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KENDU hinna ajalugu kohe!

KENDU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KENDU võiks suunduda? Meie KENDU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KENDU tokeni hinna ennustust kohe!

