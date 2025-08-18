Kendu Inu (KENDU) reaalajas hind on $ 0.00001729. Viimase 24 tunni jooksul KENDU kaubeldud madalaim $ 0.00001596 ja kõrgeim $ 0.000018 näitab aktiivset turu volatiivsust. KENDUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000269385444985593 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000006348332403023.
Lüliajalise tootluse osas on KENDU muutunud -2.82% viimase tunni jooksul, -2.42% 24 tunni vältel -14.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kendu Inu (KENDU) – turuteave
$ 16.40M
$ 4.33K
$ 16.40M
948.43B
948,428,147,258
948,428,147,258
100.00%
ETH
Kendu Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 16.40M$ 4.33K 24 tunnise kauplemismahuga. KENDU ringlev varu on 948.43B, mille koguvaru on 948428147258. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.40M.
Kendu Inu (KENDU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kendu Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000004288
-2.42%
30 päeva
$ -0.00000504
-22.58%
60 päeva
$ -0.00000529
-23.43%
90 päeva
$ -0.00001571
-47.61%
Kendu Inu Hinnamuutus täna
Täna registreeris KENDU muutuse $ -0.0000004288 (-2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kendu Inu 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000504 (-22.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kendu Inu 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KENDU $ -0.00000529 (-23.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kendu Inu 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001571 (-47.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?
Kendu Inu hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kendu Inu (KENDU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kendu Inu (KENDU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kendu Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kendu Inu (KENDU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KENDU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.