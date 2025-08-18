Rohkem infot KENDU

Kendu Inu logo

Kendu Inu hind(KENDU)

1 KENDU/USD reaalajas hind:

$0.00001729
$0.00001729$0.00001729
-2.42%1D
USD
Kendu Inu (KENDU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:51:07 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001596
$ 0.00001596$ 0.00001596
24 h madal
$ 0.000018
$ 0.000018$ 0.000018
24 h kõrge

$ 0.00001596
$ 0.00001596$ 0.00001596

$ 0.000018
$ 0.000018$ 0.000018

$ 0.000269385444985593
$ 0.000269385444985593$ 0.000269385444985593

$ 0.000006348332403023
$ 0.000006348332403023$ 0.000006348332403023

-2.82%

-2.42%

-14.62%

-14.62%

Kendu Inu (KENDU) reaalajas hind on $ 0.00001729. Viimase 24 tunni jooksul KENDU kaubeldud madalaim $ 0.00001596 ja kõrgeim $ 0.000018 näitab aktiivset turu volatiivsust. KENDUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000269385444985593 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000006348332403023.

Lüliajalise tootluse osas on KENDU muutunud -2.82% viimase tunni jooksul, -2.42% 24 tunni vältel -14.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kendu Inu (KENDU) – turuteave

No.992

$ 16.40M
$ 16.40M$ 16.40M

$ 4.33K
$ 4.33K$ 4.33K

$ 16.40M
$ 16.40M$ 16.40M

948.43B
948.43B 948.43B

948,428,147,258
948,428,147,258 948,428,147,258

948,428,147,258
948,428,147,258 948,428,147,258

100.00%

ETH

Kendu Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 16.40M $ 4.33K 24 tunnise kauplemismahuga. KENDU ringlev varu on 948.43B, mille koguvaru on 948428147258. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.40M.

Kendu Inu (KENDU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kendu Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000004288-2.42%
30 päeva$ -0.00000504-22.58%
60 päeva$ -0.00000529-23.43%
90 päeva$ -0.00001571-47.61%
Kendu Inu Hinnamuutus täna

Täna registreeris KENDU muutuse $ -0.0000004288 (-2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kendu Inu 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000504 (-22.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kendu Inu 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KENDU $ -0.00000529 (-23.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kendu Inu 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001571 (-47.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kendu Inu (KENDU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kendu Inu hinnaajaloo lehte.

Mis on Kendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kendu Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KENDU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kendu Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kendu Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kendu Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kendu Inu (KENDU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kendu Inu (KENDU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kendu Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kendu Inu hinna ennustust kohe!

Kendu Inu (KENDU) tokenoomika

Kendu Inu (KENDU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KENDU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kendu Inu (KENDU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kendu Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust Kendu Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KENDU kohalike valuutade suhtes

1 Kendu Inu(KENDU)/VND
0.45498635
1 Kendu Inu(KENDU)/AUD
A$0.0000264537
1 Kendu Inu(KENDU)/GBP
0.0000126217
1 Kendu Inu(KENDU)/EUR
0.0000146965
1 Kendu Inu(KENDU)/USD
$0.00001729
1 Kendu Inu(KENDU)/MYR
RM0.0000727909
1 Kendu Inu(KENDU)/TRY
0.0007052591
1 Kendu Inu(KENDU)/JPY
¥0.00254163
1 Kendu Inu(KENDU)/ARS
ARS$0.0224253029
1 Kendu Inu(KENDU)/RUB
0.001378013
1 Kendu Inu(KENDU)/INR
0.0015130479
1 Kendu Inu(KENDU)/IDR
Rp0.2788709287
1 Kendu Inu(KENDU)/KRW
0.0240137352
1 Kendu Inu(KENDU)/PHP
0.0009777495
1 Kendu Inu(KENDU)/EGP
￡E.0.0008342425
1 Kendu Inu(KENDU)/BRL
R$0.000093366
1 Kendu Inu(KENDU)/CAD
C$0.0000238602
1 Kendu Inu(KENDU)/BDT
0.0020996976
1 Kendu Inu(KENDU)/NGN
0.0265183646
1 Kendu Inu(KENDU)/UAH
0.0007125209
1 Kendu Inu(KENDU)/VES
Bs0.00233415
1 Kendu Inu(KENDU)/CLP
$0.01666756
1 Kendu Inu(KENDU)/PKR
Rs0.0048979112
1 Kendu Inu(KENDU)/KZT
0.0093609789
1 Kendu Inu(KENDU)/THB
฿0.0005598502
1 Kendu Inu(KENDU)/TWD
NT$0.0005192187
1 Kendu Inu(KENDU)/AED
د.إ0.0000634543
1 Kendu Inu(KENDU)/CHF
Fr0.000013832
1 Kendu Inu(KENDU)/HKD
HK$0.0001352078
1 Kendu Inu(KENDU)/AMD
֏0.0066092754
1 Kendu Inu(KENDU)/MAD
.د.م0.0001554371
1 Kendu Inu(KENDU)/MXN
$0.0003238417
1 Kendu Inu(KENDU)/PLN
0.0000627627
1 Kendu Inu(KENDU)/RON
лв0.0000746928
1 Kendu Inu(KENDU)/SEK
kr0.0001649466
1 Kendu Inu(KENDU)/BGN
лв0.0000288743
1 Kendu Inu(KENDU)/HUF
Ft0.005837104
1 Kendu Inu(KENDU)/CZK
0.0003617068
1 Kendu Inu(KENDU)/KWD
د.ك0.00000527345
1 Kendu Inu(KENDU)/ILS
0.0000582673
1 Kendu Inu(KENDU)/NOK
kr0.0001756664
1 Kendu Inu(KENDU)/NZD
$0.0000290472

Kendu Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kendu Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Kendu Inu ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kendu Inu kohta

Kui palju on Kendu Inu (KENDU) tänapäeval väärt?
Reaalajas KENDU hind USD on 0.00001729 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KENDU/USD hind?
Praegune hind KENDU/USD on $ 0.00001729. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kendu Inu turukapitalisatsioon?
KENDU turukapitalisatsioon on $ 16.40M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KENDU ringlev varu?
KENDU ringlev varu on 948.43B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KENDU (ATH) hind?
KENDU saavutab ATH hinna summas 0.000269385444985593 USD.
Mis oli kõigi aegade KENDU madalaim (ATL) hind?
KENDU nägi ATL hinda summas 0.000006348332403023 USD.
Milline on KENDU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KENDU kauplemismaht on $ 4.33K USD.
Kas KENDU sel aastal kõrgemale ka suundub?
KENDU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KENDU hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:51:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

