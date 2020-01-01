Kekius Maximus (KEKIUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kekius Maximus (KEKIUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kekius Maximus (KEKIUS) teave KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok. Ametlik veebisait: https://kekiusmaximus.vip Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x26e550ac11b26f78a04489d5f20f24e3559f7dd9 Ostke KEKIUS kohe!

Kekius Maximus (KEKIUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kekius Maximus (KEKIUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.66M $ 25.66M $ 25.66M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.66M $ 25.66M $ 25.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3988 $ 0.3988 $ 0.3988 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000040926540333548 $ 0.000040926540333548 $ 0.000040926540333548 Praegune hind: $ 0.025659 $ 0.025659 $ 0.025659 Lisateave Kekius Maximus (KEKIUS) hinna kohta

Kekius Maximus (KEKIUS) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas KEKIUS tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Kekius Maximus is a memecoin project with multiple versions and communities on different blockchains (notably Solana, Ethereum, and BSC). The following analysis synthesizes the available information on its token economics, focusing on the version at kekiusmaximus.vip and related sources. Issuance Mechanism Fair Launch: Kekius Maximus was launched as a fair launch memecoin, meaning there was no presale, private sale, or VC allocation. All tokens were made available to the public at launch.

Kekius Maximus was launched as a fair launch memecoin, meaning there was no presale, private sale, or VC allocation. All tokens were made available to the public at launch. Total Supply: The total supply is consistently cited as 1,000,000,000 (1 billion) tokens across the main versions.

The total supply is consistently cited as across the main versions. Deflationary Mechanisms: Some versions mention deflationary features, such as token burns, but the primary supply is fixed at launch. Allocation Mechanism No Team/VC Allocation: There is no evidence of tokens reserved for the team, advisors, or investors. The entire supply was made available to the community.

There is no evidence of tokens reserved for the team, advisors, or investors. The entire supply was made available to the community. Liquidity Provision: 100% of the liquidity pool (LP) tokens were reportedly burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployers.

100% of the liquidity pool (LP) tokens were reportedly burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployers. No Taxes: The token operates with a 0% transaction tax, meaning no fees are taken on transfers or trades. Example Allocation Table Allocation Category Percentage Details Public (Fair Launch) 100% All tokens available at launch Team/VC/Advisors 0% None reserved Liquidity Pool 100% LP tokens burnt Transaction Tax 0% No tax on transfers Usage and Incentive Mechanism Community & Meme Utility: The primary use is as a meme token, fostering community engagement, meme creation, and social interaction.

The primary use is as a meme token, fostering community engagement, meme creation, and social interaction. Holder Rewards: Some versions mention rewards for loyal holders, but no explicit staking or yield mechanism is described.

Some versions mention rewards for loyal holders, but no explicit staking or yield mechanism is described. Ecosystem Participation: The token is used for community events, meme contests, and potentially for accessing exclusive content (e.g., bi-weekly stories/comics).

The token is used for community events, meme contests, and potentially for accessing exclusive content (e.g., bi-weekly stories/comics). No Explicit Governance or Staking: There is no mention of governance rights or staking mechanisms in the official documentation. Locking Mechanism No Lockups or Vesting: There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens are liquid and tradable from launch.

There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens are liquid and tradable from launch. LP Burn: The only "lock" is the burning of LP tokens, which permanently locks liquidity in the decentralized exchange pool. Unlocking Time Immediate Unlock: All tokens are unlocked and available at launch. There are no future unlock events or vesting cliffs. Summary Table Mechanism Description Issuance Fair launch, 1B total supply, no presale/private sale Allocation 100% to public, 0% team/VC, LP tokens burnt Usage/Incentives Meme utility, community engagement, no explicit staking or governance Locking No token lockups; LP tokens burnt to lock liquidity Unlocking All tokens unlocked at launch; no vesting or future unlocks Additional Context and Implications Transparency & Decentralization: The fair launch and LP burn are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or centralized control.

The fair launch and LP burn are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or centralized control. Speculative Nature: As a pure memecoin, value is driven by community hype, social media trends, and viral events (e.g., Elon Musk's X handle change).

As a pure memecoin, value is driven by community hype, social media trends, and viral events (e.g., Elon Musk's X handle change). No Intrinsic Yield: There are no built-in yield, staking, or governance features, which is typical for meme tokens.

There are no built-in yield, staking, or governance features, which is typical for meme tokens. Market Volatility: The absence of lockups or vesting means all tokens can be traded immediately, contributing to high volatility and susceptibility to pump-and-dump cycles. Limitations No On-Chain Vesting Data: There is no on-chain or official documentation of vesting or unlock schedules, as all tokens are unlocked at launch.

There is no on-chain or official documentation of vesting or unlock schedules, as all tokens are unlocked at launch. Multiple Versions: There are several Kekius Maximus tokens on different chains and with different communities. This summary focuses on the most prominent and original version as referenced by kekiusmaximus.vip. References Kekius Maximus Official Site

Kekius Maximus on Solana

Kekius Maximus on BSC

Kekius Maximus Coin In conclusion, Kekius Maximus exemplifies the pure meme token model: fair launch, no team or VC allocation, no vesting, and all tokens unlocked and tradable from day one. Its economics are designed for maximum community participation and transparency, but also come with the risks and volatility typical of memecoins.

Kekius Maximus (KEKIUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kekius Maximus (KEKIUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KEKIUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KEKIUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KEKIUS tokeni tokenoomikat, avastage KEKIUS tokeni reaalajas hinda!

