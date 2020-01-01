KingdomStarter (KDG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KingdomStarter (KDG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KingdomStarter (KDG) teave KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Ametlik veebisait: https://kingdomstarter.io/ Valge raamat: https://docs.kingdomgame.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Ostke KDG kohe!

KingdomStarter (KDG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KingdomStarter (KDG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 123.25K $ 123.25K $ 123.25K Koguvaru: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M Ringlev varu: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 232.10K $ 232.10K $ 232.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0002321 $ 0.0002321 $ 0.0002321 Lisateave KingdomStarter (KDG) hinna kohta

KingdomStarter (KDG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KingdomStarter (KDG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KDG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KDG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KDG tokeni tokenoomikat, avastage KDG tokeni reaalajas hinda!

KingdomStarter (KDG) hinna ajalugu KDG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KDG hinna ajalugu kohe!

KDG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KDG võiks suunduda? Meie KDG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KDG tokeni hinna ennustust kohe!

