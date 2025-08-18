KingdomStarter (KDG) reaalajas hind on $ 0.0002376. Viimase 24 tunni jooksul KDG kaubeldud madalaim $ 0.0002314 ja kõrgeim $ 0.000242 näitab aktiivset turu volatiivsust. KDGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28055618 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on KDG muutunud +1.19% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel -1.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KingdomStarter (KDG) – turuteave
KingdomStarter praegune turukapitalisatsioon on $ 126.17K$ 11.81K 24 tunnise kauplemismahuga. KDG ringlev varu on 531.00M, mille koguvaru on 951000965. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 237.60K.
KingdomStarter (KDG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KingdomStarter tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000001088
+0.46%
30 päeva
$ +0.0001275
+115.80%
60 päeva
$ -0.00001
-4.04%
90 päeva
$ -0.0001218
-33.89%
KingdomStarter Hinnamuutus täna
Täna registreeris KDG muutuse $ +0.000001088 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KingdomStarter 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001275 (+115.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KingdomStarter 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KDG $ -0.00001 (-4.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KingdomStarter 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001218 (-33.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KingdomStarter (KDG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.
KingdomStarter on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KingdomStarter investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KDG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse KingdomStarter kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KingdomStarter ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
KingdomStarter hinna ennustus (USD)
Kui palju on KingdomStarter (KDG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KingdomStarter (KDG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KingdomStarter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KingdomStarter (KDG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
KingdomStarter (KDG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas KingdomStarter osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KingdomStarter osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.