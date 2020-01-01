Kadena (KDA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kadena (KDA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kadena (KDA) teave Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact. Ametlik veebisait: http://kadena.io/ Valge raamat: https://www.kadena.io/whitepapers Plokiahela Explorer: https://explorer.chainweb.com/mainnet Ostke KDA kohe!

Kadena (KDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kadena (KDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 125.62M $ 125.62M $ 125.62M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 327.89M $ 327.89M $ 327.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 383.10M $ 383.10M $ 383.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.9847 $ 1.9847 $ 1.9847 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12130507 $ 0.12130507 $ 0.12130507 Praegune hind: $ 0.3831 $ 0.3831 $ 0.3831 Lisateave Kadena (KDA) hinna kohta

Kadena (KDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kadena (KDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KDA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KDA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KDA tokeni tokenoomikat, avastage KDA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KDA Kas olete huvitatud Kadena (KDA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KDA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KDA MEXC-ist osta!

Kadena (KDA) hinna ajalugu KDA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KDA hinna ajalugu kohe!

KDA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KDA võiks suunduda? Meie KDA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KDA tokeni hinna ennustust kohe!

