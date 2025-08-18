Mis on Kadena (KDA)

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Kadena on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.





- Kontrollida KDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kadena kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.



Kadena hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kadena (KDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kadena (KDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kadena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kadena hinna ennustust kohe!

Kadena (KDA) tokenoomika

Kadena (KDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kadena (KDA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kadena osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kadena osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KDA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kadena ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kadena võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kadena kohta Kui palju on Kadena (KDA) tänapäeval väärt? Reaalajas KDA hind USD on 0.4328 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KDA/USD hind? $ 0.4328 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kadena turukapitalisatsioon? KDA turukapitalisatsioon on $ 141.87M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KDA ringlev varu? KDA ringlev varu on 327.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDA (ATH) hind? KDA saavutab ATH hinna summas 28.246047910135935 USD . Mis oli kõigi aegade KDA madalaim (ATL) hind? KDA nägi ATL hinda summas 0.12130507 USD . Milline on KDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KDA kauplemismaht on $ 806.23K USD . Kas KDA sel aastal kõrgemale ka suundub? KDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDA hinna ennustust

