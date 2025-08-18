Rohkem infot KDA

Kadena logo

Kadena hind(KDA)

1 KDA/USD reaalajas hind:

$0.4322
-0.41%1D
USD
Kadena (KDA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:21:38 (UTC+8)

Kadena (KDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4198
24 h madal
$ 0.4357
24 h kõrge

$ 0.4198
$ 0.4357
$ 28.246047910135935
$ 0.12130507
+0.86%

-0.41%

-2.57%

-2.57%

Kadena (KDA) reaalajas hind on $ 0.4328. Viimase 24 tunni jooksul KDA kaubeldud madalaim $ 0.4198 ja kõrgeim $ 0.4357 näitab aktiivset turu volatiivsust. KDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.246047910135935 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12130507.

Lüliajalise tootluse osas on KDA muutunud +0.86% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel -2.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kadena (KDA) – turuteave

No.295

$ 141.87M
$ 806.23K
$ 432.80M
327.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
32.77%

KDA

Kadena praegune turukapitalisatsioon on $ 141.87M $ 806.23K 24 tunnise kauplemismahuga. KDA ringlev varu on 327.79M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 432.80M.

Kadena (KDA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kadena tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001779-0.41%
30 päeva$ -0.0835-16.18%
60 päeva$ +0.0413+10.54%
90 päeva$ -0.1426-24.79%
Kadena Hinnamuutus täna

Täna registreeris KDA muutuse $ -0.001779 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kadena 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0835 (-16.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kadena 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KDA $ +0.0413 (+10.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kadena 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1426 (-24.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kadena (KDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kadena hinnaajaloo lehte.

Mis on Kadena (KDA)

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Kadena on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kadena investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kadena kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kadena ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kadena hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kadena (KDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kadena (KDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kadena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kadena hinna ennustust kohe!

Kadena (KDA) tokenoomika

Kadena (KDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kadena (KDA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kadena osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kadena osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KDA kohalike valuutade suhtes

1 Kadena(KDA)/VND
11,389.132
1 Kadena(KDA)/AUD
A$0.657856
1 Kadena(KDA)/GBP
0.315944
1 Kadena(KDA)/EUR
0.36788
1 Kadena(KDA)/USD
$0.4328
1 Kadena(KDA)/MYR
RM1.822088
1 Kadena(KDA)/TRY
17.653912
1 Kadena(KDA)/JPY
¥63.6216
1 Kadena(KDA)/ARS
ARS$561.345928
1 Kadena(KDA)/RUB
34.498488
1 Kadena(KDA)/INR
37.874328
1 Kadena(KDA)/IDR
Rp6,980.644184
1 Kadena(KDA)/KRW
601.107264
1 Kadena(KDA)/PHP
24.47484
1 Kadena(KDA)/EGP
￡E.20.886928
1 Kadena(KDA)/BRL
R$2.33712
1 Kadena(KDA)/CAD
C$0.597264
1 Kadena(KDA)/BDT
52.559232
1 Kadena(KDA)/NGN
663.802672
1 Kadena(KDA)/UAH
17.835688
1 Kadena(KDA)/VES
Bs58.428
1 Kadena(KDA)/CLP
$417.2192
1 Kadena(KDA)/PKR
Rs122.603584
1 Kadena(KDA)/KZT
234.322248
1 Kadena(KDA)/THB
฿14.018392
1 Kadena(KDA)/TWD
NT$12.996984
1 Kadena(KDA)/AED
د.إ1.588376
1 Kadena(KDA)/CHF
Fr0.34624
1 Kadena(KDA)/HKD
HK$3.384496
1 Kadena(KDA)/AMD
֏165.442128
1 Kadena(KDA)/MAD
.د.م3.890872
1 Kadena(KDA)/MXN
$8.166936
1 Kadena(KDA)/PLN
1.575392
1 Kadena(KDA)/RON
лв1.869696
1 Kadena(KDA)/SEK
kr4.13324
1 Kadena(KDA)/BGN
лв0.722776
1 Kadena(KDA)/HUF
Ft146.11328
1 Kadena(KDA)/CZK
9.04552
1 Kadena(KDA)/KWD
د.ك0.132004
1 Kadena(KDA)/ILS
1.458536
1 Kadena(KDA)/NOK
kr4.410232
1 Kadena(KDA)/NZD
$0.727104

Kadena ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kadena võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kadena ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kadena kohta

Kui palju on Kadena (KDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KDA hind USD on 0.4328 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KDA/USD hind?
Praegune hind KDA/USD on $ 0.4328. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kadena turukapitalisatsioon?
KDA turukapitalisatsioon on $ 141.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KDA ringlev varu?
KDA ringlev varu on 327.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDA (ATH) hind?
KDA saavutab ATH hinna summas 28.246047910135935 USD.
Mis oli kõigi aegade KDA madalaim (ATL) hind?
KDA nägi ATL hinda summas 0.12130507 USD.
Milline on KDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KDA kauplemismaht on $ 806.23K USD.
Kas KDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:21:38 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

