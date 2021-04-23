KuCoin Token (KCS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KuCoin Token (KCS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KuCoin Token (KCS) teave KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network. Ametlik veebisait: https://www.kucoin.com/ Valge raamat: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.kcc.io Ostke KCS kohe!

KuCoin Token (KCS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KuCoin Token (KCS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Koguvaru: $ 142.42M $ 142.42M $ 142.42M Ringlev varu: $ 127.42M $ 127.42M $ 127.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.47B $ 2.47B $ 2.47B Kõigi aegade kõrgeim: $ 32.89 $ 32.89 $ 32.89 Kõigi aegade madalaim: $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 Praegune hind: $ 12.3431 $ 12.3431 $ 12.3431 Lisateave KuCoin Token (KCS) hinna kohta

KuCoin Token (KCS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KuCoin Token (KCS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KCS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KCS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KCS tokeni tokenoomikat, avastage KCS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KCS Kas olete huvitatud KuCoin Token (KCS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KCS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KCS MEXC-ist osta!

KuCoin Token (KCS) hinna ajalugu KCS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KCS hinna ajalugu kohe!

KCS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KCS võiks suunduda? Meie KCS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KCS tokeni hinna ennustust kohe!

