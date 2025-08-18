KuCoin Token (KCS) reaalajas hind on $ 13.2388. Viimase 24 tunni jooksul KCS kaubeldud madalaim $ 13.0337 ja kõrgeim $ 13.3024 näitab aktiivset turu volatiivsust. KCSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.795176559830317 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.336503927826.
Lüliajalise tootluse osas on KCS muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +12.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KuCoin Token (KCS) – turuteave
KuCoin Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.69B$ 306.42K 24 tunnise kauplemismahuga. KCS ringlev varu on 127.42M, mille koguvaru on 142421933.73556715. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.65B.
KuCoin Token (KCS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KuCoin Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +1.3533
+11.38%
60 päeva
$ +2.1801
+19.71%
90 päeva
$ +1.5139
+12.91%
KuCoin Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris KCS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KuCoin Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.3533 (+11.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KuCoin Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KCS $ +2.1801 (+19.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KuCoin Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.5139 (+12.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KuCoin Token (KCS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.
KuCoin Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on KuCoin Token (KCS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KuCoin Token (KCS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KuCoin Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KuCoin Token (KCS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KCS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.