KuCoin Token (KCS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:55 (UTC+8)

KuCoin Token (KCS) hinna teave (USD)

KuCoin Token (KCS) reaalajas hind on $ 13.2388. Viimase 24 tunni jooksul KCS kaubeldud madalaim $ 13.0337 ja kõrgeim $ 13.3024 näitab aktiivset turu volatiivsust. KCSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.795176559830317 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.336503927826.

Lüliajalise tootluse osas on KCS muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +12.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KuCoin Token (KCS) – turuteave

KuCoin Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.69B $ 306.42K 24 tunnise kauplemismahuga. KCS ringlev varu on 127.42M, mille koguvaru on 142421933.73556715. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.65B.

KuCoin Token (KCS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KuCoin Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

KuCoin Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris KCS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KuCoin Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.3533 (+11.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KuCoin Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KCS $ +2.1801 (+19.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KuCoin Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.5139 (+12.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KuCoin Token (KCS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KuCoin Token hinnaajaloo lehte.

Mis on KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KuCoin Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KCS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KuCoin Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KuCoin Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KuCoin Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on KuCoin Token (KCS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KuCoin Token (KCS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KuCoin Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KuCoin Token hinna ennustust kohe!

KuCoin Token (KCS) tokenoomika

KuCoin Token (KCS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KCS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KuCoin Token (KCS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KuCoin Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KuCoin Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KCS kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KuCoin Token kohta

Kui palju on KuCoin Token (KCS) tänapäeval väärt?
Reaalajas KCS hind USD on 13.2388 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KCS/USD hind?
Praegune hind KCS/USD on $ 13.2388. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KuCoin Token turukapitalisatsioon?
KCS turukapitalisatsioon on $ 1.69B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KCS ringlev varu?
KCS ringlev varu on 127.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KCS (ATH) hind?
KCS saavutab ATH hinna summas 28.795176559830317 USD.
Mis oli kõigi aegade KCS madalaim (ATL) hind?
KCS nägi ATL hinda summas 0.336503927826 USD.
Milline on KCS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KCS kauplemismaht on $ 306.42K USD.
Kas KCS sel aastal kõrgemale ka suundub?
KCS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KCS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:55 (UTC+8)

KuCoin Token (KCS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

