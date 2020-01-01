KBBB (KBBB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KBBB (KBBB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KBBB (KBBB) teave A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL " Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Ostke KBBB kohe!

KBBB (KBBB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KBBB (KBBB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 173.30K $ 173.30K $ 173.30K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 173.30K $ 173.30K $ 173.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07018 $ 0.07018 $ 0.07018 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 Praegune hind: $ 0.0001733 $ 0.0001733 $ 0.0001733 Lisateave KBBB (KBBB) hinna kohta

KBBB (KBBB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KBBB (KBBB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KBBB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KBBB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KBBB tokeni tokenoomikat, avastage KBBB tokeni reaalajas hinda!

KBBB (KBBB) hinna ajalugu KBBB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KBBB hinna ajalugu kohe!

KBBB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KBBB võiks suunduda? Meie KBBB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KBBB tokeni hinna ennustust kohe!

