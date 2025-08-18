KBBB (KBBB) reaalajas hind on $ 0.000202. Viimase 24 tunni jooksul KBBB kaubeldud madalaim $ 0.0002 ja kõrgeim $ 0.000232 näitab aktiivset turu volatiivsust. KBBBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06981682686058434 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000166141420615691.
Lüliajalise tootluse osas on KBBB muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -2.03% 24 tunni vältel -12.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KBBB (KBBB) – turuteave
No.2682
$ 202.00K
$ 202.00K$ 202.00K
$ 60.38K
$ 60.38K$ 60.38K
$ 202.00K
$ 202.00K$ 202.00K
1000.00M
1000.00M 1000.00M
999,998,669
999,998,669 999,998,669
999,998,669
999,998,669 999,998,669
100.00%
SOL
KBBB praegune turukapitalisatsioon on $ 202.00K$ 60.38K 24 tunnise kauplemismahuga. KBBB ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998669. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 202.00K.
KBBB (KBBB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KBBB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000004186
-2.03%
30 päeva
$ -0.0001223
-37.72%
60 päeva
$ -0.00035
-63.41%
90 päeva
$ -0.006798
-97.12%
KBBB Hinnamuutus täna
Täna registreeris KBBB muutuse $ -0.000004186 (-2.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KBBB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001223 (-37.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KBBB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KBBB $ -0.00035 (-63.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KBBB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006798 (-97.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KBBB (KBBB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL "
KBBB hinna ennustus (USD)
Kui palju on KBBB (KBBB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KBBB (KBBB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KBBB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KBBB (KBBB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KBBB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
KBBB (KBBB) ostujuhend
