KASTA (KASTA) tokenoomika

KASTA (KASTA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi KASTA (KASTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

KASTA (KASTA) teave

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

Ametlik veebisait:
https://www.ka.app
Valge raamat:
https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh
Plokiahela Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280

KASTA (KASTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage KASTA (KASTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M
Koguvaru:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Ringlev varu:
$ 763.51M
$ 763.51M$ 763.51M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 18.27M
$ 18.27M$ 18.27M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.5025
$ 1.5025$ 1.5025
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.008180965557324355
$ 0.008180965557324355$ 0.008180965557324355
Praegune hind:
$ 0.012185
$ 0.012185$ 0.012185

KASTA (KASTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

KASTA (KASTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate KASTA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

KASTA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate KASTA tokeni tokenoomikat, avastage KASTA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KASTA

Kas olete huvitatud KASTA (KASTA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KASTA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

KASTA (KASTA) hinna ajalugu

KASTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

KASTA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu KASTA võiks suunduda? Meie KASTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.