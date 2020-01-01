KASTA (KASTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KASTA (KASTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KASTA (KASTA) teave Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Ametlik veebisait: https://www.ka.app Valge raamat: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 Ostke KASTA kohe!

KASTA (KASTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KASTA (KASTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Koguvaru: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ringlev varu: $ 763.51M $ 763.51M $ 763.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.27M $ 18.27M $ 18.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5025 $ 1.5025 $ 1.5025 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 Praegune hind: $ 0.012185 $ 0.012185 $ 0.012185 Lisateave KASTA (KASTA) hinna kohta

KASTA (KASTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KASTA (KASTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KASTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KASTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KASTA tokeni tokenoomikat, avastage KASTA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KASTA Kas olete huvitatud KASTA (KASTA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KASTA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KASTA MEXC-ist osta!

KASTA (KASTA) hinna ajalugu KASTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KASTA hinna ajalugu kohe!

KASTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KASTA võiks suunduda? Meie KASTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KASTA tokeni hinna ennustust kohe!

