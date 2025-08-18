KASTA (KASTA) reaalajas hind on $ 0.012766. Viimase 24 tunni jooksul KASTA kaubeldud madalaim $ 0.012338 ja kõrgeim $ 0.012895 näitab aktiivset turu volatiivsust. KASTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.49219578143374 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008180965557324355.
Lüliajalise tootluse osas on KASTA muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -15.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KASTA (KASTA) – turuteave
$ 9.75M
$ 85.64K
$ 19.14M
763.51M
1,499,130,704.77
KASTA praegune turukapitalisatsioon on $ 9.75M$ 85.64K 24 tunnise kauplemismahuga. KASTA ringlev varu on 763.51M, mille koguvaru on 1499130704.77. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
KASTA (KASTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KASTA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001147
+0.09%
30 päeva
$ -0.011776
-47.99%
60 päeva
$ +0.000878
+7.38%
90 päeva
$ -0.002392
-15.79%
KASTA Hinnamuutus täna
Täna registreeris KASTA muutuse $ +0.00001147 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KASTA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.011776 (-47.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KASTA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KASTA $ +0.000878 (+7.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KASTA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002392 (-15.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KASTA (KASTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.
KASTA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KASTA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KASTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse KASTA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KASTA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
KASTA hinna ennustus (USD)
Kui palju on KASTA (KASTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KASTA (KASTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KASTA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KASTA (KASTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KASTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
KASTA (KASTA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas KASTA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KASTA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
