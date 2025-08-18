Rohkem infot KASTA

KASTA hind(KASTA)

1 KASTA/USD reaalajas hind:

$0.01276
+0.09%1D
USD
KASTA (KASTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:39:57 (UTC+8)

KASTA (KASTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.012338
24 h madal
$ 0.012895
24 h kõrge

$ 0.012338
$ 0.012895
$ 1.49219578143374
$ 0.008180965557324355
-0.10%

+0.09%

-15.08%

-15.08%

KASTA (KASTA) reaalajas hind on $ 0.012766. Viimase 24 tunni jooksul KASTA kaubeldud madalaim $ 0.012338 ja kõrgeim $ 0.012895 näitab aktiivset turu volatiivsust. KASTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.49219578143374 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008180965557324355.

Lüliajalise tootluse osas on KASTA muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -15.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KASTA (KASTA) – turuteave

No.1169

$ 9.75M
$ 85.64K
$ 19.14M
763.51M
1,499,130,704.77
MATIC

KASTA praegune turukapitalisatsioon on $ 9.75M $ 85.64K 24 tunnise kauplemismahuga. KASTA ringlev varu on 763.51M, mille koguvaru on 1499130704.77. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

KASTA (KASTA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KASTA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001147+0.09%
30 päeva$ -0.011776-47.99%
60 päeva$ +0.000878+7.38%
90 päeva$ -0.002392-15.79%
KASTA Hinnamuutus täna

Täna registreeris KASTA muutuse $ +0.00001147 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KASTA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.011776 (-47.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KASTA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KASTA $ +0.000878 (+7.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KASTA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002392 (-15.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KASTA (KASTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KASTA hinnaajaloo lehte.

Mis on KASTA (KASTA)

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

KASTA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KASTA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KASTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KASTA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KASTA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KASTA hinna ennustus (USD)

Kui palju on KASTA (KASTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KASTA (KASTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KASTA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KASTA hinna ennustust kohe!

KASTA (KASTA) tokenoomika

KASTA (KASTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KASTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KASTA (KASTA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KASTA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KASTA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KASTA kohalike valuutade suhtes

1 KASTA(KASTA)/VND
KASTA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KASTA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KASTA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KASTA kohta

Kui palju on KASTA (KASTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KASTA hind USD on 0.012766 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KASTA/USD hind?
Praegune hind KASTA/USD on $ 0.012766. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KASTA turukapitalisatsioon?
KASTA turukapitalisatsioon on $ 9.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KASTA ringlev varu?
KASTA ringlev varu on 763.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KASTA (ATH) hind?
KASTA saavutab ATH hinna summas 1.49219578143374 USD.
Mis oli kõigi aegade KASTA madalaim (ATL) hind?
KASTA nägi ATL hinda summas 0.008180965557324355 USD.
Milline on KASTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KASTA kauplemismaht on $ 85.64K USD.
Kas KASTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KASTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KASTA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

