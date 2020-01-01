KARATE (KARATE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KARATE (KARATE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KARATE (KARATE) teave Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Ametlik veebisait: https://www.karate.com/ Valge raamat: https://www.karate.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B Ostke KARATE kohe!

KARATE (KARATE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KARATE (KARATE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7,41M $ 7,41M $ 7,41M Koguvaru: $ 110,00B $ 110,00B $ 110,00B Ringlev varu: $ 66,65B $ 66,65B $ 66,65B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12,23M $ 12,23M $ 12,23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,0069746 $ 0,0069746 $ 0,0069746 Kõigi aegade madalaim: $ 0,000117339900723344 $ 0,000117339900723344 $ 0,000117339900723344 Praegune hind: $ 0,0001112 $ 0,0001112 $ 0,0001112 Lisateave KARATE (KARATE) hinna kohta

KARATE (KARATE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KARATE (KARATE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KARATE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KARATE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KARATE tokeni tokenoomikat, avastage KARATE tokeni reaalajas hinda!

