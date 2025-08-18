Mis on KARATE (KARATE)

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

KARATE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KARATE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



KARATE (KARATE) tokenoomika

KARATE (KARATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KARATE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KARATE kohta Kui palju on KARATE (KARATE) tänapäeval väärt? Reaalajas KARATE hind USD on 0.0001202 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KARATE/USD hind? $ 0.0001202 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KARATE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KARATE turukapitalisatsioon? KARATE turukapitalisatsioon on $ 8.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KARATE ringlev varu? KARATE ringlev varu on 66.65B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KARATE (ATH) hind? KARATE saavutab ATH hinna summas 0.006540469042834726 USD . Mis oli kõigi aegade KARATE madalaim (ATL) hind? KARATE nägi ATL hinda summas 0.000119914511085429 USD . Milline on KARATE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KARATE kauplemismaht on $ 182.42 USD . Kas KARATE sel aastal kõrgemale ka suundub? KARATE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KARATE hinna ennustust

