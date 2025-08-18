KARATE (KARATE) reaalajas hind on $ 0.0001202. Viimase 24 tunni jooksul KARATE kaubeldud madalaim $ 0.0001202 ja kõrgeim $ 0.0001475 näitab aktiivset turu volatiivsust. KARATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006540469042834726 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000119914511085429.
Lüliajalise tootluse osas on KARATE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -24.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KARATE (KARATE) – turuteave
No.1213
$ 8.01M
$ 182.42
$ 13.22M
66.65B
110,000,000,000
110,000,000,000
60.59%
HBAR
KARATE praegune turukapitalisatsioon on $ 8.01M$ 182.42 24 tunnise kauplemismahuga. KARATE ringlev varu on 66.65B, mille koguvaru on 110000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.22M.
KARATE (KARATE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KARATE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000258
-17.68%
60 päeva
$ -0.0000219
-15.42%
90 päeva
$ -0.0000261
-17.85%
KARATE Hinnamuutus täna
Täna registreeris KARATE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KARATE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000258 (-17.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KARATE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KARATE $ -0.0000219 (-15.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KARATE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000261 (-17.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KARATE (KARATE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.
KARATE hinna ennustus (USD)
Kui palju on KARATE (KARATE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KARATE (KARATE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KARATE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KARATE (KARATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KARATE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
