KaratDAO (KARAT) reaalajas hind on $ 0.0005867. Viimase 24 tunni jooksul KARAT kaubeldud madalaim $ 0.0005845 ja kõrgeim $ 0.0005888 näitab aktiivset turu volatiivsust. KARATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05802041506845649 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000463150077110209.
Lüliajalise tootluse osas on KARAT muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, +0.10% 24 tunni vältel -0.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KaratDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 149.92K $ 55.64K 24 tunnise kauplemismahuga. KARAT ringlev varu on 255.54M, mille koguvaru on 1997249433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.
Jälgige üksuse KaratDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.000000586
|+0.10%
|30 päeva
|$ -0.0000095
|-1.60%
|60 päeva
|$ +0.0000049
|+0.84%
|90 päeva
|$ -0.0000222
|-3.65%
Täna registreeris KARAT muutuse $ +0.000000586 (+0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000095 (-1.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KARAT $ +0.0000049 (+0.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000222 (-3.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KaratDAO (KARAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vaadake kohe KaratDAO hinnaajaloo lehte.
Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
KaratDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KaratDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KARAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KaratDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KaratDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kui palju on KaratDAO (KARAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KaratDAO (KARAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KaratDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake KaratDAO hinna ennustust kohe!
KaratDAO (KARAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KARAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas KaratDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KaratDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KaratDAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
