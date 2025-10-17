Reaalajas KaratDAO hind täna on 0.0005867 USD. Jälgige reaalajas KARAT/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage KARAT hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.Reaalajas KaratDAO hind täna on 0.0005867 USD. Jälgige reaalajas KARAT/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage KARAT hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.

KaratDAO logo

KaratDAO hind(KARAT)

1 KARAT/USD reaalajas hind:

$0.0005864
$0.0005864$0.0005864
+0.10%1D
USD
KaratDAO (KARAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-10-17 06:51:59 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0005845
$ 0.0005845$ 0.0005845
24 h madal
$ 0.0005888
$ 0.0005888$ 0.0005888
24 h kõrge

$ 0.0005845
$ 0.0005845$ 0.0005845

$ 0.0005888
$ 0.0005888$ 0.0005888

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209

+0.22%

+0.10%

-0.33%

-0.33%

KaratDAO (KARAT) reaalajas hind on $ 0.0005867. Viimase 24 tunni jooksul KARAT kaubeldud madalaim $ 0.0005845 ja kõrgeim $ 0.0005888 näitab aktiivset turu volatiivsust. KARATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05802041506845649 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000463150077110209.

Lüliajalise tootluse osas on KARAT muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, +0.10% 24 tunni vältel -0.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KaratDAO (KARAT) – turuteave

No.2971

$ 149.92K
$ 149.92K$ 149.92K

$ 55.64K
$ 55.64K$ 55.64K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

255.54M
255.54M 255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433 1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

KaratDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 149.92K $ 55.64K 24 tunnise kauplemismahuga. KARAT ringlev varu on 255.54M, mille koguvaru on 1997249433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.

KaratDAO (KARAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KaratDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000586+0.10%
30 päeva$ -0.0000095-1.60%
60 päeva$ +0.0000049+0.84%
90 päeva$ -0.0000222-3.65%
KaratDAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris KARAT muutuse $ +0.000000586 (+0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KaratDAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000095 (-1.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KaratDAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KARAT $ +0.0000049 (+0.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KaratDAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000222 (-3.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KaratDAO (KARAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KaratDAO hinnaajaloo lehte.

Mis on KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KaratDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KARAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KaratDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KaratDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KaratDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on KaratDAO (KARAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KaratDAO (KARAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KaratDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KaratDAO hinna ennustust kohe!

KaratDAO (KARAT) tokenoomika

KaratDAO (KARAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KARAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KaratDAO (KARAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KaratDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KaratDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KARAT kohalike valuutade suhtes

KaratDAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KaratDAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KaratDAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KaratDAO kohta

Kui palju on KaratDAO (KARAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KARAT hind USD on 0.0005867 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KARAT/USD hind?
Praegune hind KARAT/USD on $ 0.0005867. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KaratDAO turukapitalisatsioon?
KARAT turukapitalisatsioon on $ 149.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KARAT ringlev varu?
KARAT ringlev varu on 255.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KARAT (ATH) hind?
KARAT saavutab ATH hinna summas 0.05802041506845649 USD.
Mis oli kõigi aegade KARAT madalaim (ATL) hind?
KARAT nägi ATL hinda summas 0.000463150077110209 USD.
Milline on KARAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KARAT kauplemismaht on $ 55.64K USD.
Kas KARAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KARAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KARAT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-10-17 06:51:59 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

