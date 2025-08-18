KARURA (KAR) reaalajas hind on $ 0.03033. Viimase 24 tunni jooksul KAR kaubeldud madalaim $ 0.029 ja kõrgeim $ 0.03157 näitab aktiivset turu volatiivsust. KARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.1813767070817 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on KAR muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.59% 24 tunni vältel -8.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KARURA (KAR) – turuteave
No.1580
$ 3.54M
$ 57.12K
$ 4.85M
116.67M
160,000,000
2021-07-21 00:00:00
KAR
KARURA praegune turukapitalisatsioon on $ 3.54M$ 57.12K 24 tunnise kauplemismahuga. KAR ringlev varu on 116.67M, mille koguvaru on 160000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
KARURA (KAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KARURA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004886
-1.59%
30 päeva
$ -0.0066
-17.88%
60 päeva
$ +0.00385
+14.53%
90 päeva
$ -0.00909
-23.06%
KARURA Hinnamuutus täna
Täna registreeris KAR muutuse $ -0.0004886 (-1.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KARURA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0066 (-17.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KARURA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAR $ +0.00385 (+14.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KARURA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00909 (-23.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KARURA (KAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.
KARURA hinna ennustus (USD)
Kui palju on KARURA (KAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KARURA (KAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KARURA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KARURA (KAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.