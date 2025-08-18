Mis on KARURA (KAR)

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

KARURA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KARURA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida KAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse KARURA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KARURA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KARURA hinna ennustus (USD)

Kui palju on KARURA (KAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KARURA (KAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KARURA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KARURA hinna ennustust kohe!

KARURA (KAR) tokenoomika

KARURA (KAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KARURA (KAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KARURA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KARURA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KAR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KARURA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KARURA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KARURA kohta Kui palju on KARURA (KAR) tänapäeval väärt? Reaalajas KAR hind USD on 0.03033 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAR/USD hind? $ 0.03033 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KARURA turukapitalisatsioon? KAR turukapitalisatsioon on $ 3.54M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAR ringlev varu? KAR ringlev varu on 116.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAR (ATH) hind? KAR saavutab ATH hinna summas 13.1813767070817 USD . Mis oli kõigi aegade KAR madalaim (ATL) hind? KAR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAR kauplemismaht on $ 57.12K USD . Kas KAR sel aastal kõrgemale ka suundub? KAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAR hinna ennustust

