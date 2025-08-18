Rohkem infot KAR

KAR Hinnainfo

KAR Valge raamat

KAR Ametlik veebisait

KAR Tokenoomika

KAR Hinnaprognoos

KAR Ajalugu

KAR – ostujuhend

KAR-usaldusraha valuutakonverter

KAR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KARURA logo

KARURA hind(KAR)

1 KAR/USD reaalajas hind:

$0.03024
$0.03024$0.03024
-1.59%1D
USD
KARURA (KAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:17 (UTC+8)

KARURA (KAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.029
$ 0.029$ 0.029
24 h madal
$ 0.03157
$ 0.03157$ 0.03157
24 h kõrge

$ 0.029
$ 0.029$ 0.029

$ 0.03157
$ 0.03157$ 0.03157

$ 13.1813767070817
$ 13.1813767070817$ 13.1813767070817

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-1.59%

-8.04%

-8.04%

KARURA (KAR) reaalajas hind on $ 0.03033. Viimase 24 tunni jooksul KAR kaubeldud madalaim $ 0.029 ja kõrgeim $ 0.03157 näitab aktiivset turu volatiivsust. KARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.1813767070817 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KAR muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.59% 24 tunni vältel -8.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KARURA (KAR) – turuteave

No.1580

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

$ 57.12K
$ 57.12K$ 57.12K

$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M

116.67M
116.67M 116.67M

160,000,000
160,000,000 160,000,000

2021-07-21 00:00:00

KAR

KARURA praegune turukapitalisatsioon on $ 3.54M $ 57.12K 24 tunnise kauplemismahuga. KAR ringlev varu on 116.67M, mille koguvaru on 160000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

KARURA (KAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KARURA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004886-1.59%
30 päeva$ -0.0066-17.88%
60 päeva$ +0.00385+14.53%
90 päeva$ -0.00909-23.06%
KARURA Hinnamuutus täna

Täna registreeris KAR muutuse $ -0.0004886 (-1.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KARURA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0066 (-17.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KARURA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAR $ +0.00385 (+14.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KARURA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00909 (-23.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KARURA (KAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KARURA hinnaajaloo lehte.

Mis on KARURA (KAR)

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

KARURA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KARURA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KARURA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KARURA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KARURA hinna ennustus (USD)

Kui palju on KARURA (KAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KARURA (KAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KARURA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KARURA hinna ennustust kohe!

KARURA (KAR) tokenoomika

KARURA (KAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KARURA (KAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KARURA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KARURA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KAR kohalike valuutade suhtes

1 KARURA(KAR)/VND
798.13395
1 KARURA(KAR)/AUD
A$0.0464049
1 KARURA(KAR)/GBP
0.0221409
1 KARURA(KAR)/EUR
0.0257805
1 KARURA(KAR)/USD
$0.03033
1 KARURA(KAR)/MYR
RM0.1276893
1 KARURA(KAR)/TRY
1.2389805
1 KARURA(KAR)/JPY
¥4.45851
1 KARURA(KAR)/ARS
ARS$39.2873589
1 KARURA(KAR)/RUB
2.4154812
1 KARURA(KAR)/INR
2.6541783
1 KARURA(KAR)/IDR
Rp489.1934799
1 KARURA(KAR)/KRW
42.1247304
1 KARURA(KAR)/PHP
1.7151615
1 KARURA(KAR)/EGP
￡E.1.4625126
1 KARURA(KAR)/BRL
R$0.163782
1 KARURA(KAR)/CAD
C$0.0418554
1 KARURA(KAR)/BDT
3.6832752
1 KARURA(KAR)/NGN
46.5183342
1 KARURA(KAR)/UAH
1.2498993
1 KARURA(KAR)/VES
Bs4.09455
1 KARURA(KAR)/CLP
$29.23812
1 KARURA(KAR)/PKR
Rs8.5918824
1 KARURA(KAR)/KZT
16.4209653
1 KARURA(KAR)/THB
฿0.9814788
1 KARURA(KAR)/TWD
NT$0.9108099
1 KARURA(KAR)/AED
د.إ0.1113111
1 KARURA(KAR)/CHF
Fr0.024264
1 KARURA(KAR)/HKD
HK$0.2371806
1 KARURA(KAR)/AMD
֏11.5939458
1 KARURA(KAR)/MAD
.د.م0.2726667
1 KARURA(KAR)/MXN
$0.5677776
1 KARURA(KAR)/PLN
0.1100979
1 KARURA(KAR)/RON
лв0.1310256
1 KARURA(KAR)/SEK
kr0.2890449
1 KARURA(KAR)/BGN
лв0.0506511
1 KARURA(KAR)/HUF
Ft10.2327354
1 KARURA(KAR)/CZK
0.6335937
1 KARURA(KAR)/KWD
د.ك0.00925065
1 KARURA(KAR)/ILS
0.1022121
1 KARURA(KAR)/NOK
kr0.3081528
1 KARURA(KAR)/NZD
$0.0509544

KARURA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KARURA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KARURA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KARURA kohta

Kui palju on KARURA (KAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAR hind USD on 0.03033 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAR/USD hind?
Praegune hind KAR/USD on $ 0.03033. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KARURA turukapitalisatsioon?
KAR turukapitalisatsioon on $ 3.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAR ringlev varu?
KAR ringlev varu on 116.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAR (ATH) hind?
KAR saavutab ATH hinna summas 13.1813767070817 USD.
Mis oli kõigi aegade KAR madalaim (ATL) hind?
KAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAR kauplemismaht on $ 57.12K USD.
Kas KAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:17 (UTC+8)

KARURA (KAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KAR/USD kalkulaator

Summa

KAR
KAR
USD
USD

1 KAR = 0.03033 USD

Kauplemine: KAR

KARUSDT
$0.03024
$0.03024$0.03024
-1.72%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu