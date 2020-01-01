Kaon (KAON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kaon (KAON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kaon (KAON) teave Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending. Ametlik veebisait: https://kaon.global/ Valge raamat: https://kaon.gitbook.io/technical Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 Ostke KAON kohe!

Kaon (KAON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kaon (KAON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 593.30K $ 593.30K $ 593.30K Koguvaru: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Ringlev varu: $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0007331 $ 0.0007331 $ 0.0007331 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000124218464716062 $ 0.000124218464716062 $ 0.000124218464716062 Praegune hind: $ 0.00013374 $ 0.00013374 $ 0.00013374 Lisateave Kaon (KAON) hinna kohta

Kaon (KAON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kaon (KAON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAON tokeni tokenoomikat, avastage KAON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KAON Kas olete huvitatud Kaon (KAON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KAON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KAON MEXC-ist osta!

Kaon (KAON) hinna ajalugu KAON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KAON hinna ajalugu kohe!

KAON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAON võiks suunduda? Meie KAON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAON tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!