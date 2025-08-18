KANGO (KANGO) reaalajas hind on $ 0.0000141. Viimase 24 tunni jooksul KANGO kaubeldud madalaim $ 0.0000132 ja kõrgeim $ 0.00001435 näitab aktiivset turu volatiivsust. KANGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000157848147221454 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000010338988743936.
Lüliajalise tootluse osas on KANGO muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KANGO (KANGO) – turuteave
KANGO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 15.71K 24 tunnise kauplemismahuga. KANGO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 287000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.05M.
KANGO (KANGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KANGO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000001295
-0.91%
30 päeva
$ +0.00000015
+1.07%
60 päeva
$ -0.00000093
-6.19%
90 päeva
$ -0.00000956
-40.41%
KANGO Hinnamuutus täna
Täna registreeris KANGO muutuse $ -0.0000001295 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KANGO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000015 (+1.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KANGO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KANGO $ -0.00000093 (-6.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KANGO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000956 (-40.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KANGO (KANGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS.
KANGO hinna ennustus (USD)
Kui palju on KANGO (KANGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KANGO (KANGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KANGO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KANGO (KANGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KANGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
