Kangamoon (KANG) teave Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Ametlik veebisait: https://kangamoon.game Valge raamat: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Ostke KANG kohe!

Kangamoon (KANG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kangamoon (KANG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09216 $ 0.09216 $ 0.09216 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 Praegune hind: $ 0.0006279 $ 0.0006279 $ 0.0006279 Lisateave Kangamoon (KANG) hinna kohta

Kangamoon (KANG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kangamoon (KANG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KANG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KANG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KANG tokeni tokenoomikat, avastage KANG tokeni reaalajas hinda!

Kangamoon (KANG) hinna ajalugu KANG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KANG hinna ajalugu kohe!

KANG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KANG võiks suunduda? Meie KANG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KANG tokeni hinna ennustust kohe!

