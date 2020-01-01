KALICHAIN (KALIS) tokenoomika

KALICHAIN (KALIS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi KALICHAIN (KALIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
KALICHAIN (KALIS) teave

Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market.

Ametlik veebisait:
https://kalichain.com
Valge raamat:
https://whitepaper.kalichain.com
Plokiahela Explorer:
https://explorer.kalichain.com

KALICHAIN (KALIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage KALICHAIN (KALIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.24399
$ 0.24399$ 0.24399
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.007224586594795393
$ 0.007224586594795393$ 0.007224586594795393
Praegune hind:
$ 0.00773
$ 0.00773$ 0.00773

KALICHAIN (KALIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

KALICHAIN (KALIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate KALIS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

KALIS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate KALIS tokeni tokenoomikat, avastage KALIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KALIS

Kas olete huvitatud KALICHAIN (KALIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KALIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

KALICHAIN (KALIS) hinna ajalugu

KALIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

KALIS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu KALIS võiks suunduda? Meie KALIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

