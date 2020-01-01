KALICHAIN (KALIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KALICHAIN (KALIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KALICHAIN (KALIS) teave Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market. Ametlik veebisait: https://kalichain.com Valge raamat: https://whitepaper.kalichain.com Plokiahela Explorer: https://explorer.kalichain.com Ostke KALIS kohe!

KALICHAIN (KALIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KALICHAIN (KALIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24399 $ 0.24399 $ 0.24399 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007224586594795393 $ 0.007224586594795393 $ 0.007224586594795393 Praegune hind: $ 0.00773 $ 0.00773 $ 0.00773 Lisateave KALICHAIN (KALIS) hinna kohta

KALICHAIN (KALIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KALICHAIN (KALIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KALIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KALIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KALIS tokeni tokenoomikat, avastage KALIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KALIS Kas olete huvitatud KALICHAIN (KALIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KALIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KALIS MEXC-ist osta!

KALICHAIN (KALIS) hinna ajalugu KALIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KALIS hinna ajalugu kohe!

KALIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KALIS võiks suunduda? Meie KALIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KALIS tokeni hinna ennustust kohe!

