KALICHAIN hind(KALIS)

1 KALIS/USD reaalajas hind:

$0.00806
+1.76%1D
USD
KALICHAIN (KALIS) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:20:55 (UTC+8)

KALICHAIN (KALIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00722
24 h madal
$ 0.0081
24 h kõrge

$ 0.00722
$ 0.0081
$ 0.13597188425580023
$ 0.007224586594795393
+1.76%

+1.76%

-6.39%

-6.39%

KALICHAIN (KALIS) reaalajas hind on $ 0.00806. Viimase 24 tunni jooksul KALIS kaubeldud madalaim $ 0.00722 ja kõrgeim $ 0.0081 näitab aktiivset turu volatiivsust. KALISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13597188425580023 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007224586594795393.

Lüliajalise tootluse osas on KALIS muutunud +1.76% viimase tunni jooksul, +1.76% 24 tunni vältel -6.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KALICHAIN (KALIS) – turuteave

No.4024

$ 0.00
$ 109.12K
$ 1.61M
0.00
200,000,000
200,000,000
0.00%

NONE

KALICHAIN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 109.12K 24 tunnise kauplemismahuga. KALIS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.61M.

KALICHAIN (KALIS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KALICHAIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001394+1.76%
30 päeva$ -0.00066-7.57%
60 päeva$ -0.00159-16.48%
90 päeva$ -0.00211-20.75%
KALICHAIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris KALIS muutuse $ +0.0001394 (+1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KALICHAIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00066 (-7.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KALICHAIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KALIS $ -0.00159 (-16.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KALICHAIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00211 (-20.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KALICHAIN (KALIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KALICHAIN hinnaajaloo lehte.

Mis on KALICHAIN (KALIS)

Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market.

KALICHAIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KALICHAIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KALIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KALICHAIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KALICHAIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KALICHAIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on KALICHAIN (KALIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KALICHAIN (KALIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KALICHAIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KALICHAIN hinna ennustust kohe!

KALICHAIN (KALIS) tokenoomika

KALICHAIN (KALIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KALIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KALICHAIN (KALIS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KALICHAIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KALICHAIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KALIS kohalike valuutade suhtes

1 KALICHAIN(KALIS)/VND
212.0989
1 KALICHAIN(KALIS)/AUD
A$0.0122512
1 KALICHAIN(KALIS)/GBP
0.0058838
1 KALICHAIN(KALIS)/EUR
0.006851
1 KALICHAIN(KALIS)/USD
$0.00806
1 KALICHAIN(KALIS)/MYR
RM0.0339326
1 KALICHAIN(KALIS)/TRY
0.3287674
1 KALICHAIN(KALIS)/JPY
¥1.18482
1 KALICHAIN(KALIS)/ARS
ARS$10.4539006
1 KALICHAIN(KALIS)/RUB
0.6424626
1 KALICHAIN(KALIS)/INR
0.7053306
1 KALICHAIN(KALIS)/IDR
Rp129.9999818
1 KALICHAIN(KALIS)/KRW
11.1943728
1 KALICHAIN(KALIS)/PHP
0.455793
1 KALICHAIN(KALIS)/EGP
￡E.0.3889756
1 KALICHAIN(KALIS)/BRL
R$0.043524
1 KALICHAIN(KALIS)/CAD
C$0.0111228
1 KALICHAIN(KALIS)/BDT
0.9788064
1 KALICHAIN(KALIS)/NGN
12.3619444
1 KALICHAIN(KALIS)/UAH
0.3321526
1 KALICHAIN(KALIS)/VES
Bs1.0881
1 KALICHAIN(KALIS)/CLP
$7.76984
1 KALICHAIN(KALIS)/PKR
Rs2.2832368
1 KALICHAIN(KALIS)/KZT
4.3637646
1 KALICHAIN(KALIS)/THB
฿0.2610634
1 KALICHAIN(KALIS)/TWD
NT$0.2420418
1 KALICHAIN(KALIS)/AED
د.إ0.0295802
1 KALICHAIN(KALIS)/CHF
Fr0.006448
1 KALICHAIN(KALIS)/HKD
HK$0.0630292
1 KALICHAIN(KALIS)/AMD
֏3.0810156
1 KALICHAIN(KALIS)/MAD
.د.م0.0724594
1 KALICHAIN(KALIS)/MXN
$0.1520922
1 KALICHAIN(KALIS)/PLN
0.0293384
1 KALICHAIN(KALIS)/RON
лв0.0348192
1 KALICHAIN(KALIS)/SEK
kr0.076973
1 KALICHAIN(KALIS)/BGN
лв0.0134602
1 KALICHAIN(KALIS)/HUF
Ft2.721056
1 KALICHAIN(KALIS)/CZK
0.168454
1 KALICHAIN(KALIS)/KWD
د.ك0.0024583
1 KALICHAIN(KALIS)/ILS
0.0271622
1 KALICHAIN(KALIS)/NOK
kr0.0821314
1 KALICHAIN(KALIS)/NZD
$0.0135408

KALICHAIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KALICHAIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KALICHAIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KALICHAIN kohta

Kui palju on KALICHAIN (KALIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas KALIS hind USD on 0.00806 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KALIS/USD hind?
Praegune hind KALIS/USD on $ 0.00806. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KALICHAIN turukapitalisatsioon?
KALIS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KALIS ringlev varu?
KALIS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KALIS (ATH) hind?
KALIS saavutab ATH hinna summas 0.13597188425580023 USD.
Mis oli kõigi aegade KALIS madalaim (ATL) hind?
KALIS nägi ATL hinda summas 0.007224586594795393 USD.
Milline on KALIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KALIS kauplemismaht on $ 109.12K USD.
Kas KALIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
KALIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KALIS hinna ennustust.
2025-08-18 00:20:55 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

