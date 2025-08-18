Mis on Kaia (KAIA)

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

Kaia (KAIA) tokenoomika

Kaia (KAIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kaia ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kaia võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kaia kohta Kui palju on Kaia (KAIA) tänapäeval väärt? Reaalajas KAIA hind USD on 0.15604 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAIA/USD hind? $ 0.15604 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kaia turukapitalisatsioon? KAIA turukapitalisatsioon on $ 951.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAIA ringlev varu? KAIA ringlev varu on 6.10B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAIA (ATH) hind? KAIA saavutab ATH hinna summas 0.4150242710323301 USD . Mis oli kõigi aegade KAIA madalaim (ATL) hind? KAIA nägi ATL hinda summas 0.09078462555226548 USD . Milline on KAIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAIA kauplemismaht on $ 601.32K USD . Kas KAIA sel aastal kõrgemale ka suundub? KAIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAIA hinna ennustust

