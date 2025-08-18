Kaia (KAIA) reaalajas hind on $ 0.15604. Viimase 24 tunni jooksul KAIA kaubeldud madalaim $ 0.15304 ja kõrgeim $ 0.15789 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4150242710323301 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09078462555226548.
Lüliajalise tootluse osas on KAIA muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +4.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kaia (KAIA) – turuteave
No.83
$ 951.11M
$ 951.11M$ 951.11M
$ 601.32K
$ 601.32K$ 601.32K
$ 951.11M
$ 951.11M$ 951.11M
6.10B
6.10B 6.10B
--
----
6,095,305,147.8764925
6,095,305,147.8764925 6,095,305,147.8764925
0.02%
2019-09-01 00:00:00
KLAY
Kaia praegune turukapitalisatsioon on $ 951.11M$ 601.32K 24 tunnise kauplemismahuga. KAIA ringlev varu on 6.10B, mille koguvaru on 6095305147.8764925. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kaia (KAIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kaia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0013533
-0.86%
30 päeva
$ -0.01182
-7.05%
60 päeva
$ -0.00789
-4.82%
90 päeva
$ +0.0405
+35.05%
Kaia Hinnamuutus täna
Täna registreeris KAIA muutuse $ -0.0013533 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kaia 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01182 (-7.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kaia 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAIA $ -0.00789 (-4.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kaia 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0405 (+35.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kaia (KAIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.
Kaia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kaia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KAIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kaia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kaia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kaia hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kaia (KAIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaia (KAIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kaia (KAIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kaia (KAIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kaia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kaia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.