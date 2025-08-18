Rohkem infot KAIA

Kaia hind(KAIA)

$0.15601
-0.86%1D
Kaia (KAIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:30:54 (UTC+8)

Kaia (KAIA) hinna teave (USD)

$ 0.15304
24 h madal
$ 0.15789
24 h kõrge

$ 0.15304
$ 0.15789
$ 0.4150242710323301
$ 0.09078462555226548
-0.36%

-0.86%

+4.47%

+4.47%

Kaia (KAIA) reaalajas hind on $ 0.15604. Viimase 24 tunni jooksul KAIA kaubeldud madalaim $ 0.15304 ja kõrgeim $ 0.15789 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4150242710323301 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09078462555226548.

Lüliajalise tootluse osas on KAIA muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +4.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kaia (KAIA) – turuteave

No.83

$ 951.11M
$ 601.32K
$ 951.11M
6.10B
--
6,095,305,147.8764925
0.02%

2019-09-01 00:00:00

KLAY

Kaia praegune turukapitalisatsioon on $ 951.11M $ 601.32K 24 tunnise kauplemismahuga. KAIA ringlev varu on 6.10B, mille koguvaru on 6095305147.8764925. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Kaia (KAIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kaia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013533-0.86%
30 päeva$ -0.01182-7.05%
60 päeva$ -0.00789-4.82%
90 päeva$ +0.0405+35.05%
Kaia Hinnamuutus täna

Täna registreeris KAIA muutuse $ -0.0013533 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kaia 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01182 (-7.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kaia 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAIA $ -0.00789 (-4.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kaia 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0405 (+35.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kaia (KAIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kaia hinnaajaloo lehte.

Mis on Kaia (KAIA)

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

Kaia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kaia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KAIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kaia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kaia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kaia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kaia (KAIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaia (KAIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kaia hinna ennustust kohe!

Kaia (KAIA) tokenoomika

Kaia (KAIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kaia (KAIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kaia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kaia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KAIA kohalike valuutade suhtes

1 Kaia(KAIA)/VND
1 Kaia(KAIA)/AUD
1 Kaia(KAIA)/GBP
1 Kaia(KAIA)/EUR
1 Kaia(KAIA)/USD
1 Kaia(KAIA)/MYR
1 Kaia(KAIA)/TRY
1 Kaia(KAIA)/JPY
1 Kaia(KAIA)/ARS
1 Kaia(KAIA)/RUB
1 Kaia(KAIA)/INR
1 Kaia(KAIA)/IDR
1 Kaia(KAIA)/KRW
1 Kaia(KAIA)/PHP
1 Kaia(KAIA)/EGP
1 Kaia(KAIA)/BRL
1 Kaia(KAIA)/CAD
1 Kaia(KAIA)/BDT
1 Kaia(KAIA)/NGN
1 Kaia(KAIA)/UAH
1 Kaia(KAIA)/VES
1 Kaia(KAIA)/CLP
1 Kaia(KAIA)/PKR
1 Kaia(KAIA)/KZT
1 Kaia(KAIA)/THB
1 Kaia(KAIA)/TWD
1 Kaia(KAIA)/AED
1 Kaia(KAIA)/CHF
1 Kaia(KAIA)/HKD
1 Kaia(KAIA)/AMD
1 Kaia(KAIA)/MAD
1 Kaia(KAIA)/MXN
1 Kaia(KAIA)/PLN
1 Kaia(KAIA)/RON
1 Kaia(KAIA)/SEK
1 Kaia(KAIA)/BGN
1 Kaia(KAIA)/HUF
1 Kaia(KAIA)/CZK
1 Kaia(KAIA)/KWD
1 Kaia(KAIA)/ILS
1 Kaia(KAIA)/NOK
1 Kaia(KAIA)/NZD
Kaia ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kaia võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kaia ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kaia kohta

Kui palju on Kaia (KAIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAIA hind USD on 0.15604 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAIA/USD hind?
Praegune hind KAIA/USD on $ 0.15604. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kaia turukapitalisatsioon?
KAIA turukapitalisatsioon on $ 951.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAIA ringlev varu?
KAIA ringlev varu on 6.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAIA (ATH) hind?
KAIA saavutab ATH hinna summas 0.4150242710323301 USD.
Mis oli kõigi aegade KAIA madalaim (ATL) hind?
KAIA nägi ATL hinda summas 0.09078462555226548 USD.
Milline on KAIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAIA kauplemismaht on $ 601.32K USD.
Kas KAIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAIA hinna ennustust.
Kaia (KAIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

