KAIF Platform (KAF) reaalajas hind on $ 0.000432. Viimase 24 tunni jooksul KAF kaubeldud madalaim $ 0.000398 ja kõrgeim $ 0.00045 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2091325418152017 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000354050882766521.
Lüliajalise tootluse osas on KAF muutunud +4.09% viimase tunni jooksul, +4.09% 24 tunni vältel -25.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KAIF Platform (KAF) – turuteave
No.7178
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.42K
$ 55.42K$ 55.42K
$ 349.79K
$ 349.79K$ 349.79K
0.00
0.00 0.00
809,710,000
809,710,000 809,710,000
809,710,000
809,710,000 809,710,000
0.00%
BSC
KAIF Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.42K 24 tunnise kauplemismahuga. KAF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 809710000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 349.79K.
KAIF Platform (KAF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KAIF Platform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001697
+4.09%
30 päeva
$ -0.000511
-54.19%
60 päeva
$ -0.0009
-67.57%
90 päeva
$ -0.000686
-61.36%
KAIF Platform Hinnamuutus täna
Täna registreeris KAF muutuse $ +0.00001697 (+4.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KAIF Platform 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000511 (-54.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KAIF Platform 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAF $ -0.0009 (-67.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KAIF Platform 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000686 (-61.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KAIF Platform (KAF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.
KAIF Platform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KAIF Platform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KAF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse KAIF Platform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KAIF Platform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
KAIF Platform hinna ennustus (USD)
Kui palju on KAIF Platform (KAF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KAIF Platform (KAF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KAIF Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KAIF Platform (KAF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
KAIF Platform (KAF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas KAIF Platform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KAIF Platform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.