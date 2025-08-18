Rohkem infot KAF

KAIF Platform logo

KAIF Platform hind(KAF)

1 KAF/USD reaalajas hind:

$0.000432
$0.000432
+4.09%1D
USD
KAIF Platform (KAF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:11 (UTC+8)

KAIF Platform (KAF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000398
$ 0.000398
24 h madal
$ 0.00045
$ 0.00045
24 h kõrge

$ 0.000398
$ 0.000398

$ 0.00045
$ 0.00045

$ 0.2091325418152017
$ 0.2091325418152017

$ 0.000354050882766521
$ 0.000354050882766521

+4.09%

+4.09%

-25.65%

-25.65%

KAIF Platform (KAF) reaalajas hind on $ 0.000432. Viimase 24 tunni jooksul KAF kaubeldud madalaim $ 0.000398 ja kõrgeim $ 0.00045 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2091325418152017 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000354050882766521.

Lüliajalise tootluse osas on KAF muutunud +4.09% viimase tunni jooksul, +4.09% 24 tunni vältel -25.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KAIF Platform (KAF) – turuteave

No.7178

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.42K
$ 55.42K

$ 349.79K
$ 349.79K

0.00
0.00

809,710,000
809,710,000

809,710,000
809,710,000

0.00%

BSC

KAIF Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.42K 24 tunnise kauplemismahuga. KAF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 809710000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 349.79K.

KAIF Platform (KAF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KAIF Platform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001697+4.09%
30 päeva$ -0.000511-54.19%
60 päeva$ -0.0009-67.57%
90 päeva$ -0.000686-61.36%
KAIF Platform Hinnamuutus täna

Täna registreeris KAF muutuse $ +0.00001697 (+4.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KAIF Platform 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000511 (-54.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KAIF Platform 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAF $ -0.0009 (-67.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KAIF Platform 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000686 (-61.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KAIF Platform (KAF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KAIF Platform hinnaajaloo lehte.

Mis on KAIF Platform (KAF)

KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

KAIF Platform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KAIF Platform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KAF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KAIF Platform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KAIF Platform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KAIF Platform hinna ennustus (USD)

Kui palju on KAIF Platform (KAF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KAIF Platform (KAF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KAIF Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KAIF Platform hinna ennustust kohe!

KAIF Platform (KAF) tokenoomika

KAIF Platform (KAF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KAIF Platform (KAF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KAIF Platform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KAIF Platform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KAF kohalike valuutade suhtes

1 KAIF Platform(KAF)/VND
11.36808
1 KAIF Platform(KAF)/AUD
A$0.00066096
1 KAIF Platform(KAF)/GBP
0.00031536
1 KAIF Platform(KAF)/EUR
0.0003672
1 KAIF Platform(KAF)/USD
$0.000432
1 KAIF Platform(KAF)/MYR
RM0.00181872
1 KAIF Platform(KAF)/TRY
0.0176472
1 KAIF Platform(KAF)/JPY
¥0.063504
1 KAIF Platform(KAF)/ARS
ARS$0.55958256
1 KAIF Platform(KAF)/RUB
0.03440448
1 KAIF Platform(KAF)/INR
0.03780432
1 KAIF Platform(KAF)/IDR
Rp6.96774096
1 KAIF Platform(KAF)/KRW
0.59999616
1 KAIF Platform(KAF)/PHP
0.0244296
1 KAIF Platform(KAF)/EGP
￡E.0.02083104
1 KAIF Platform(KAF)/BRL
R$0.0023328
1 KAIF Platform(KAF)/CAD
C$0.00059616
1 KAIF Platform(KAF)/BDT
0.05246208
1 KAIF Platform(KAF)/NGN
0.66257568
1 KAIF Platform(KAF)/UAH
0.01780272
1 KAIF Platform(KAF)/VES
Bs0.05832
1 KAIF Platform(KAF)/CLP
$0.416448
1 KAIF Platform(KAF)/PKR
Rs0.12237696
1 KAIF Platform(KAF)/KZT
0.23388912
1 KAIF Platform(KAF)/THB
฿0.01397952
1 KAIF Platform(KAF)/TWD
NT$0.01297296
1 KAIF Platform(KAF)/AED
د.إ0.00158544
1 KAIF Platform(KAF)/CHF
Fr0.0003456
1 KAIF Platform(KAF)/HKD
HK$0.00337824
1 KAIF Platform(KAF)/AMD
֏0.16513632
1 KAIF Platform(KAF)/MAD
.د.م0.00388368
1 KAIF Platform(KAF)/MXN
$0.00808704
1 KAIF Platform(KAF)/PLN
0.00156816
1 KAIF Platform(KAF)/RON
лв0.00186624
1 KAIF Platform(KAF)/SEK
kr0.00411696
1 KAIF Platform(KAF)/BGN
лв0.00072144
1 KAIF Platform(KAF)/HUF
Ft0.14574816
1 KAIF Platform(KAF)/CZK
0.00902448
1 KAIF Platform(KAF)/KWD
د.ك0.00013176
1 KAIF Platform(KAF)/ILS
0.00145584
1 KAIF Platform(KAF)/NOK
kr0.00438912
1 KAIF Platform(KAF)/NZD
$0.00072576

KAIF Platform ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KAIF Platform võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KAIF Platform ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KAIF Platform kohta

Kui palju on KAIF Platform (KAF) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAF hind USD on 0.000432 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAF/USD hind?
Praegune hind KAF/USD on $ 0.000432. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KAIF Platform turukapitalisatsioon?
KAF turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAF ringlev varu?
KAF ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAF (ATH) hind?
KAF saavutab ATH hinna summas 0.2091325418152017 USD.
Mis oli kõigi aegade KAF madalaim (ATL) hind?
KAF nägi ATL hinda summas 0.000354050882766521 USD.
Milline on KAF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAF kauplemismaht on $ 55.42K USD.
Kas KAF sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:11 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.000432
$0.000432
