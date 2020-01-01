AssangeDAO (JUSTICE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AssangeDAO (JUSTICE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AssangeDAO (JUSTICE) teave A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. Ametlik veebisait: https://assangedao.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 Ostke JUSTICE kohe!

AssangeDAO (JUSTICE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AssangeDAO (JUSTICE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 Praegune hind: $ 0.00008382 $ 0.00008382 $ 0.00008382 Lisateave AssangeDAO (JUSTICE) hinna kohta

AssangeDAO (JUSTICE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AssangeDAO (JUSTICE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JUSTICE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JUSTICE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JUSTICE tokeni tokenoomikat, avastage JUSTICE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JUSTICE Kas olete huvitatud AssangeDAO (JUSTICE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JUSTICE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JUSTICE MEXC-ist osta!

AssangeDAO (JUSTICE) hinna ajalugu JUSTICE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JUSTICE hinna ajalugu kohe!

JUSTICE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JUSTICE võiks suunduda? Meie JUSTICE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JUSTICE tokeni hinna ennustust kohe!

