JUNO (JUNO) teave Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks. Ametlik veebisait: https://www.junonetwork.io/ Valge raamat: https://docs.junonetwork.io/juno/readme Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/juno Ostke JUNO kohe!

JUNO (JUNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JUNO (JUNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 110.52M $ 110.52M $ 110.52M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.79M $ 15.79M $ 15.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 68.31 $ 68.31 $ 68.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06462010792455154 $ 0.06462010792455154 $ 0.06462010792455154 Praegune hind: $ 0.08509 $ 0.08509 $ 0.08509 Lisateave JUNO (JUNO) hinna kohta

JUNO (JUNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JUNO (JUNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JUNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JUNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JUNO tokeni tokenoomikat, avastage JUNO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JUNO Kas olete huvitatud JUNO (JUNO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JUNO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JUNO MEXC-ist osta!

JUNO (JUNO) hinna ajalugu JUNO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JUNO hinna ajalugu kohe!

JUNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JUNO võiks suunduda? Meie JUNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JUNO tokeni hinna ennustust kohe!

