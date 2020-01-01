JITO (JTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JITO (JTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JITO (JTO) teave JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. Ametlik veebisait: https://www.jito.network/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL Ostke JTO kohe!

JITO (JTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JITO (JTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 614.42M $ 614.42M $ 614.42M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 367.48M $ 367.48M $ 367.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.32 $ 5.32 $ 5.32 Kõigi aegade madalaim: $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 Praegune hind: $ 1.672 $ 1.672 $ 1.672 Lisateave JITO (JTO) hinna kohta

JITO (JTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JITO (JTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JTO tokeni tokenoomikat, avastage JTO tokeni reaalajas hinda!

JITO (JTO) hinna ajalugu JTO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JTO hinna ajalugu kohe!

JTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JTO võiks suunduda? Meie JTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JTO tokeni hinna ennustust kohe!

