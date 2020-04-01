JUST (JST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JUST (JST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JUST (JST) teave JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Ametlik veebisait: https://just.network/#/ Valge raamat: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Ostke JST kohe!

JUST (JST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JUST (JST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 321.65M $ 321.65M $ 321.65M Koguvaru: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B Ringlev varu: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 321.65M $ 321.65M $ 321.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 Praegune hind: $ 0.03249 $ 0.03249 $ 0.03249 Lisateave JUST (JST) hinna kohta

JUST (JST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JUST (JST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JST tokeni tokenoomikat, avastage JST tokeni reaalajas hinda!

JUST (JST) hinna ajalugu JST hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JST hinna ajalugu kohe!

JST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JST võiks suunduda? Meie JST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JST tokeni hinna ennustust kohe!

