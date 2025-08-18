Rohkem infot JST

JST Hinnainfo

JST Valge raamat

JST Ametlik veebisait

JST Tokenoomika

JST Hinnaprognoos

JST Ajalugu

JST – ostujuhend

JST-usaldusraha valuutakonverter

JST Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

JUST logo

JUST hind(JST)

1 JST/USD reaalajas hind:

$0.03367
$0.03367$0.03367
-0.14%1D
USD
JUST (JST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:39:51 (UTC+8)

JUST (JST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311
24 h madal
$ 0.03383
$ 0.03383$ 0.03383
24 h kõrge

$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311

$ 0.03383
$ 0.03383$ 0.03383

$ 0.20825091
$ 0.20825091$ 0.20825091

$ 0.00476612780651
$ 0.00476612780651$ 0.00476612780651

-0.06%

-0.13%

-2.55%

-2.55%

JUST (JST) reaalajas hind on $ 0.03366. Viimase 24 tunni jooksul JST kaubeldud madalaim $ 0.03311 ja kõrgeim $ 0.03383 näitab aktiivset turu volatiivsust. JSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.20825091 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00476612780651.

Lüliajalise tootluse osas on JST muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -2.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JUST (JST) – turuteave

No.158

$ 333.23M
$ 333.23M$ 333.23M

$ 192.52K
$ 192.52K$ 192.52K

$ 333.23M
$ 333.23M$ 333.23M

9.90B
9.90B 9.90B

9,900,000,000
9,900,000,000 9,900,000,000

0.01%

2020-04-01 00:00:00

$ 0.00202
$ 0.00202$ 0.00202

TRX

JUST praegune turukapitalisatsioon on $ 333.23M $ 192.52K 24 tunnise kauplemismahuga. JST ringlev varu on 9.90B, mille koguvaru on 9900000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

JUST (JST) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse JUST tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000472-0.13%
30 päeva$ -0.00463-12.10%
60 päeva$ +0.00096+2.93%
90 päeva$ -0.00147-4.19%
JUST Hinnamuutus täna

Täna registreeris JST muutuse $ -0.0000472 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

JUST 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00463 (-12.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

JUST 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JST $ +0.00096 (+2.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

JUST 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00147 (-4.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada JUST (JST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe JUST hinnaajaloo lehte.

Mis on JUST (JST)

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

JUST on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JUST investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse JUST kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JUST ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

JUST hinna ennustus (USD)

Kui palju on JUST (JST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JUST (JST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JUST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JUST hinna ennustust kohe!

JUST (JST) tokenoomika

JUST (JST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JUST (JST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas JUST osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JUST osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JST kohalike valuutade suhtes

1 JUST(JST)/VND
885.7629
1 JUST(JST)/AUD
A$0.0511632
1 JUST(JST)/GBP
0.0245718
1 JUST(JST)/EUR
0.028611
1 JUST(JST)/USD
$0.03366
1 JUST(JST)/MYR
RM0.1417086
1 JUST(JST)/TRY
1.3729914
1 JUST(JST)/JPY
¥4.94802
1 JUST(JST)/ARS
ARS$43.6573566
1 JUST(JST)/RUB
2.6830386
1 JUST(JST)/INR
2.9455866
1 JUST(JST)/IDR
Rp542.9031498
1 JUST(JST)/KRW
46.7497008
1 JUST(JST)/PHP
1.903473
1 JUST(JST)/EGP
￡E.1.6244316
1 JUST(JST)/BRL
R$0.181764
1 JUST(JST)/CAD
C$0.0464508
1 JUST(JST)/BDT
4.0876704
1 JUST(JST)/NGN
51.6256884
1 JUST(JST)/UAH
1.3871286
1 JUST(JST)/VES
Bs4.5441
1 JUST(JST)/CLP
$32.44824
1 JUST(JST)/PKR
Rs9.5352048
1 JUST(JST)/KZT
18.2238606
1 JUST(JST)/THB
฿1.087218
1 JUST(JST)/TWD
NT$1.0108098
1 JUST(JST)/AED
د.إ0.1235322
1 JUST(JST)/CHF
Fr0.026928
1 JUST(JST)/HKD
HK$0.2632212
1 JUST(JST)/AMD
֏12.8668716
1 JUST(JST)/MAD
.د.م0.3026034
1 JUST(JST)/MXN
$0.6351642
1 JUST(JST)/PLN
0.1225224
1 JUST(JST)/RON
лв0.1454112
1 JUST(JST)/SEK
kr0.321453
1 JUST(JST)/BGN
лв0.0562122
1 JUST(JST)/HUF
Ft11.363616
1 JUST(JST)/CZK
0.703494
1 JUST(JST)/KWD
د.ك0.0102663
1 JUST(JST)/ILS
0.1134342
1 JUST(JST)/NOK
kr0.3429954
1 JUST(JST)/NZD
$0.0565488

JUST ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JUST võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse JUST ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUST kohta

Kui palju on JUST (JST) tänapäeval väärt?
Reaalajas JST hind USD on 0.03366 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JST/USD hind?
Praegune hind JST/USD on $ 0.03366. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JUST turukapitalisatsioon?
JST turukapitalisatsioon on $ 333.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JST ringlev varu?
JST ringlev varu on 9.90B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JST (ATH) hind?
JST saavutab ATH hinna summas 0.20825091 USD.
Mis oli kõigi aegade JST madalaim (ATL) hind?
JST nägi ATL hinda summas 0.00476612780651 USD.
Milline on JST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JST kauplemismaht on $ 192.52K USD.
Kas JST sel aastal kõrgemale ka suundub?
JST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:39:51 (UTC+8)

JUST (JST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

JST/USD kalkulaator

Summa

JST
JST
USD
USD

1 JST = 0.03366 USD

Kauplemine: JST

JSTUSDT
$0.03367
$0.03367$0.03367
-0.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu