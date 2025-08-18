JUST (JST) reaalajas hind on $ 0.03366. Viimase 24 tunni jooksul JST kaubeldud madalaim $ 0.03311 ja kõrgeim $ 0.03383 näitab aktiivset turu volatiivsust. JSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.20825091 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00476612780651.
Lüliajalise tootluse osas on JST muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -2.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
JUST (JST) – turuteave
No.158
$ 333.23M
$ 192.52K
$ 333.23M
9.90B
9,900,000,000
0.01%
2020-04-01 00:00:00
$ 0.00202
TRX
JUST praegune turukapitalisatsioon on $ 333.23M$ 192.52K 24 tunnise kauplemismahuga. JST ringlev varu on 9.90B, mille koguvaru on 9900000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
JUST (JST) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse JUST tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000472
-0.13%
30 päeva
$ -0.00463
-12.10%
60 päeva
$ +0.00096
+2.93%
90 päeva
$ -0.00147
-4.19%
JUST Hinnamuutus täna
Täna registreeris JST muutuse $ -0.0000472 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
JUST 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00463 (-12.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
JUST 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JST $ +0.00096 (+2.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
JUST 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00147 (-4.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada JUST (JST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.
JUST on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JUST investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse JUST kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JUST ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
JUST hinna ennustus (USD)
Kui palju on JUST (JST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JUST (JST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JUST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
JUST (JST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
JUST (JST) ostujuhend
Kas otsite, kuidas JUST osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JUST osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.