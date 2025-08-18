Mis on JUST (JST)

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

JUST hinna ennustus (USD)

Kui palju on JUST (JST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JUST (JST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JUST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

JUST (JST) tokenoomika

JUST (JST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JUST (JST) ostujuhend

JST kohalike valuutade suhtes

JUST ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JUST võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUST kohta Kui palju on JUST (JST) tänapäeval väärt? Reaalajas JST hind USD on 0.03366 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JST/USD hind? $ 0.03366 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JUST turukapitalisatsioon? JST turukapitalisatsioon on $ 333.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JST ringlev varu? JST ringlev varu on 9.90B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JST (ATH) hind? JST saavutab ATH hinna summas 0.20825091 USD . Mis oli kõigi aegade JST madalaim (ATL) hind? JST nägi ATL hinda summas 0.00476612780651 USD . Milline on JST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JST kauplemismaht on $ 192.52K USD . Kas JST sel aastal kõrgemale ka suundub? JST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JST hinna ennustust

