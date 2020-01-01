Joseon Mun (JSM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Joseon Mun (JSM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Joseon Mun (JSM) teave The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Ametlik veebisait: https://joseon.com/ Valge raamat: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Ostke JSM kohe!

Joseon Mun (JSM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Joseon Mun (JSM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 552.00M $ 552.00M $ 552.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 Praegune hind: $ 0.00023 $ 0.00023 $ 0.00023 Lisateave Joseon Mun (JSM) hinna kohta

Joseon Mun (JSM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Joseon Mun (JSM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JSM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JSM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JSM tokeni tokenoomikat, avastage JSM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JSM Kas olete huvitatud Joseon Mun (JSM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JSM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JSM MEXC-ist osta!

Joseon Mun (JSM) hinna ajalugu JSM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JSM hinna ajalugu kohe!

JSM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JSM võiks suunduda? Meie JSM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JSM tokeni hinna ennustust kohe!

