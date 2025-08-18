Joseon Mun (JSM) reaalajas hind on $ 0.00023. Viimase 24 tunni jooksul JSM kaubeldud madalaim $ 0.00023 ja kõrgeim $ 0.00023 näitab aktiivset turu volatiivsust. JSMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.015087323446517044 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000295543319867076.
Lüliajalise tootluse osas on JSM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Joseon Mun (JSM) – turuteave
No.3629
$ 0.00
$ 0.00
$ 552.00M
0.00
2,400,000,000,000
ETH
Joseon Mun praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. JSM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2400000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Joseon Mun (JSM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Joseon Mun tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000092
-28.58%
60 päeva
$ -0.000319
-58.11%
90 päeva
$ -0.000363
-61.22%
Joseon Mun Hinnamuutus täna
Täna registreeris JSM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Joseon Mun 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000092 (-28.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Joseon Mun 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JSM $ -0.000319 (-58.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Joseon Mun 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000363 (-61.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Joseon Mun (JSM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.
Joseon Mun on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Joseon Mun investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JSM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Joseon Mun kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Joseon Mun ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Joseon Mun hinna ennustus (USD)
Kui palju on Joseon Mun (JSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Joseon Mun (JSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Joseon Mun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Joseon Mun (JSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Joseon Mun (JSM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Joseon Mun osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Joseon Mun osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.