Rohkem infot JSM

JSM Hinnainfo

JSM Valge raamat

JSM Ametlik veebisait

JSM Tokenoomika

JSM Hinnaprognoos

JSM Ajalugu

JSM – ostujuhend

JSM-usaldusraha valuutakonverter

JSM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Joseon Mun logo

Joseon Mun hind(JSM)

1 JSM/USD reaalajas hind:

$0.00023
$0.00023$0.00023
0.00%1D
USD
Joseon Mun (JSM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:50:24 (UTC+8)

Joseon Mun (JSM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023
24 h madal
$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023
24 h kõrge

$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023

$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023

$ 0.015087323446517044
$ 0.015087323446517044$ 0.015087323446517044

$ 0.000295543319867076
$ 0.000295543319867076$ 0.000295543319867076

0.00%

0.00%

-2.13%

-2.13%

Joseon Mun (JSM) reaalajas hind on $ 0.00023. Viimase 24 tunni jooksul JSM kaubeldud madalaim $ 0.00023 ja kõrgeim $ 0.00023 näitab aktiivset turu volatiivsust. JSMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.015087323446517044 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000295543319867076.

Lüliajalise tootluse osas on JSM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Joseon Mun (JSM) – turuteave

No.3629

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 552.00M
$ 552.00M$ 552.00M

0.00
0.00 0.00

2,400,000,000,000
2,400,000,000,000 2,400,000,000,000

ETH

Joseon Mun praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. JSM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2400000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Joseon Mun (JSM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Joseon Mun tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000092-28.58%
60 päeva$ -0.000319-58.11%
90 päeva$ -0.000363-61.22%
Joseon Mun Hinnamuutus täna

Täna registreeris JSM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Joseon Mun 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000092 (-28.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Joseon Mun 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JSM $ -0.000319 (-58.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Joseon Mun 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000363 (-61.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Joseon Mun (JSM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Joseon Mun hinnaajaloo lehte.

Mis on Joseon Mun (JSM)

The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.

Joseon Mun on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Joseon Mun investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JSM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Joseon Mun kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Joseon Mun ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Joseon Mun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Joseon Mun (JSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Joseon Mun (JSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Joseon Mun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Joseon Mun hinna ennustust kohe!

Joseon Mun (JSM) tokenoomika

Joseon Mun (JSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Joseon Mun (JSM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Joseon Mun osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Joseon Mun osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JSM kohalike valuutade suhtes

1 Joseon Mun(JSM)/VND
6.05245
1 Joseon Mun(JSM)/AUD
A$0.0003519
1 Joseon Mun(JSM)/GBP
0.0001679
1 Joseon Mun(JSM)/EUR
0.0001955
1 Joseon Mun(JSM)/USD
$0.00023
1 Joseon Mun(JSM)/MYR
RM0.0009683
1 Joseon Mun(JSM)/TRY
0.0093817
1 Joseon Mun(JSM)/JPY
¥0.03381
1 Joseon Mun(JSM)/ARS
ARS$0.2983123
1 Joseon Mun(JSM)/RUB
0.018331
1 Joseon Mun(JSM)/INR
0.0201273
1 Joseon Mun(JSM)/IDR
Rp3.7096769
1 Joseon Mun(JSM)/KRW
0.3194424
1 Joseon Mun(JSM)/PHP
0.0130065
1 Joseon Mun(JSM)/EGP
￡E.0.0110975
1 Joseon Mun(JSM)/BRL
R$0.001242
1 Joseon Mun(JSM)/CAD
C$0.0003174
1 Joseon Mun(JSM)/BDT
0.0279312
1 Joseon Mun(JSM)/NGN
0.3527602
1 Joseon Mun(JSM)/UAH
0.0094783
1 Joseon Mun(JSM)/VES
Bs0.03105
1 Joseon Mun(JSM)/CLP
$0.22172
1 Joseon Mun(JSM)/PKR
Rs0.0651544
1 Joseon Mun(JSM)/KZT
0.1245243
1 Joseon Mun(JSM)/THB
฿0.0074474
1 Joseon Mun(JSM)/TWD
NT$0.0069069
1 Joseon Mun(JSM)/AED
د.إ0.0008441
1 Joseon Mun(JSM)/CHF
Fr0.000184
1 Joseon Mun(JSM)/HKD
HK$0.0017986
1 Joseon Mun(JSM)/AMD
֏0.0879198
1 Joseon Mun(JSM)/MAD
.د.م0.0020677
1 Joseon Mun(JSM)/MXN
$0.0043079
1 Joseon Mun(JSM)/PLN
0.0008349
1 Joseon Mun(JSM)/RON
лв0.0009936
1 Joseon Mun(JSM)/SEK
kr0.0021942
1 Joseon Mun(JSM)/BGN
лв0.0003841
1 Joseon Mun(JSM)/HUF
Ft0.077648
1 Joseon Mun(JSM)/CZK
0.0048116
1 Joseon Mun(JSM)/KWD
د.ك0.00007015
1 Joseon Mun(JSM)/ILS
0.0007751
1 Joseon Mun(JSM)/NOK
kr0.0023368
1 Joseon Mun(JSM)/NZD
$0.0003864

Joseon Mun ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Joseon Mun võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Joseon Mun ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Joseon Mun kohta

Kui palju on Joseon Mun (JSM) tänapäeval väärt?
Reaalajas JSM hind USD on 0.00023 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JSM/USD hind?
Praegune hind JSM/USD on $ 0.00023. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Joseon Mun turukapitalisatsioon?
JSM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JSM ringlev varu?
JSM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JSM (ATH) hind?
JSM saavutab ATH hinna summas 0.015087323446517044 USD.
Mis oli kõigi aegade JSM madalaim (ATL) hind?
JSM nägi ATL hinda summas 0.000295543319867076 USD.
Milline on JSM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JSM kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas JSM sel aastal kõrgemale ka suundub?
JSM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JSM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:50:24 (UTC+8)

Joseon Mun (JSM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

JSM/USD kalkulaator

Summa

JSM
JSM
USD
USD

1 JSM = 0.00023 USD

Kauplemine: JSM

JSMUSDT
$0.00023
$0.00023$0.00023
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu