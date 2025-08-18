Jset coin (JSET) reaalajas hind on $ 0.003082. Viimase 24 tunni jooksul JSET kaubeldud madalaim $ 0.003082 ja kõrgeim $ 0.00373 näitab aktiivset turu volatiivsust. JSETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.1225452298370175 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00409765594632611.
Lüliajalise tootluse osas on JSET muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -56.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Jset coin (JSET) – turuteave
No.8342
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 537.05
$ 537.05$ 537.05
$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
0.00%
BSC
Jset coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 537.05 24 tunnise kauplemismahuga. JSET ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.54M.
Jset coin (JSET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Jset coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.004167
-57.49%
60 päeva
$ -0.006818
-68.87%
90 päeva
$ -0.016518
-84.28%
Jset coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris JSET muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Jset coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004167 (-57.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Jset coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JSET $ -0.006818 (-68.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Jset coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.016518 (-84.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Jset coin (JSET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it.
Jset coin hinna ennustus (USD)
